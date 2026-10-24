Znate li čiji je ovo sin? Mnogi tvrde da jako sliči slavnom ocu

Zvijezda filma The Mosquito Bowl i sin holivudske legende napokon je progovorio o teretu slavnog prezimena. Iako mu u početku nije bilo lako prihvatiti očevu ostavštinu, danas s ponosom gradi vlastiti glumački put i slavi svoje prve velike uspjehe na platnu.

Ray Nicholson danas privlači pažnju svojim talentom, no priznaje da početak karijere nije bio jednostavan. Ovaj 34-godišnji glumac dugo se borio s pritiskom zbog usporedbi sa svojim ocem, legendarnim Jackom Nicholsonom.

Foto: Mario Anzuoni

Na svjetskoj premijeri filma The Mosquito Bowl na AFI Film Festivalu u Hollywoodu, Ray je ekskluzivno za magazin People podijelio svoja razmišljanja. Otkrio je kako si je na samim počecima sam stvarao najveći pritisak i sumnjao u vlastite sposobnosti.

​- Bilo je jako teško. Mislim da je za mene ključno održavati stvari vrlo jednostavnima. Kada sam tek krenuo na satove glume i radio najjednostavnije vježbe, uspoređivao sam se s karijerom dugom pet desetljeća i tri osvojena Oscara - izjavio je mladi glumac.

Osmijeh koji podsjeća na oca

Ray, čija je majka 63-godišnja glumica i manekenka Rebecca Broussard, nedavno je privukao veliku pozornost ulogom u hororu Smile 2. Gledatelji su odmah primijetili njegov zlokobni osmijeh koji nevjerojatno podsjeća na Jackovu kultnu izvedbu u filmu The Shining iz 1980. godine.

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Ta vizualna sličnost nije promaknula ni redatelju filma Parkeru Finnu. On je istaknuo kako Jack Nicholson spada među njegove najdraže glumce svih vremena i bio je oduševljen kada je na audiciji vidio nevjerojatnu mimiku mladog Raya.

Ray je danas spreman našaliti se na račun tih usporedbi. Shvatio je da su vizualne sličnosti neizbježne te ih je naučio prihvatiti kao sasvim normalan dio svog identiteta.

Foto: Reuter/Roskosmos

​- Lica nam doista izgledaju slično, ipak smo u srodstvu - našalio se Ray govoreći o svom jezivom osmijehu u spomenutom hororu.

Ponos na vlastiti proces i budućnost

Kako njegova karijera raste, Ray uči biti ponosan na vlastiti napredak. Ističe da mu je sada važno ići korak po korak, disati punim plućima i osjećati istinsko zadovoljstvo zbog posla koji obavlja pred kamerama.

​- Tek sam na početku, stvarno na samom početku. Jako sam ponosan na ono što sam ovdje napravio i radujem se nastavku te ostavštine - dodao je komentirajući svoju ulogu Tonyja Butkovicha u novoj sportskoj drami.

Iako njegov 89-godišnji otac još nije pogledao The Mosquito Bowl, Ray kaže da mu je jedna tatina povratna informacija o ranijem radu posebno ostala urezana u sjećanje. Kada mu je otac rekao da je snažan na ekranu i da kamera voli njegovu prisutnost, to mu je dalo veliki vjetar u leđa.

Foto: Mario Anzuoni

​- Gledajte, volim svog tatu. On je moj najdraži glumac i nikada se neću sramiti što sam njegov sin - zaključio je Ray.

Novi film The Mosquito Bowl, koji prati mlade zvijezde sveučilišnog sporta, otvara se u kinima krajem listopada, a na platformu Netflix stiže krajem studenog.

*uz korištenje AI-ja

