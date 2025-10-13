Obavijesti

DO KRAJA GODINE

Bliži se kraj jedne glazbene ere: Programi kultnog MTV-a se gase

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Glavni program će ostati, a on je već sada posvećen potpuno drugačijoj vrsti sadržaja nego što je to bilo u početku. Naveli su kako je razlog uspon streaming platformi

Paramount Global je najavio kako se do kraja godine gasi pet MTV kanala - MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV i MTV Live. Prvi će nestati iz etera u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, pa u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, Mađarskoj, Australiji i Brazilu.

Britney Spears allegedly hit by security guard
Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Tog 31. prosinca 2025. godine završit će i jedna era u glazbi, odnosno razdoblje koje je obilježilo išćekivanje izlaženja videospotova i gledanje glazbenih ljestvica.

No glavni program ostaje, a on je već sad posvećen potpuno drugačijoj vrsti sadržaja nego što je to bilo u početku. Naveli su kako je razlog uspon streaming platformi koje su promijenile navike gledanja i slušanja. Ipak, mnogi žale zbog te odluke.

Foto: youtube screenshot

MTV je s emitiranjem počeo 1981. godine u Americi, a prvi videospot na programu bio je 'Video Killed the Radio Star' grupe The Buggles. Neki se još sjećaju kako se očekivala premijera danas kultnog 'Thrillera' na MTV-u, a mnogi pamte legendarne MTV Unplugged nastupe.

Iako se televizije gase, MTV brend će nastaviti postojati kroz digitalne platforme, društvene mreže i događaje poput VMA i EMA nagrade.

