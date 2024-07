Riješio misterij! Ryan Reynolds otkrio ime svog četvrtog djeteta

Popularni glumac Ryan Reynolds (47) u ponedjeljak se pojavio na premijeri svog novog filma 'Deadpool & Wolverine', a u pratnji je bila i njegova supruga Blake Lively (36) koja se, zajedno s prijateljicom, manekenkom Gigi Hadid, prigodno odjenula. Reynolds i Lively su u braku od 2012. godine a u veljači prošle godine Blake je rodila njihovo četvrto dijete.

Pa iako se zna da imaju tri kćeri, James (9), Inez (7) i Betty (4), oko četvrtog djeteta nije se do jučer znalo niti ime niti spol. Sada je poznato samo jedno od tog dvoje. Naime, tijekom svog govora, Reynolds je spomenuo i svoje dijete, pa mu je tako 'izletjelo' i ime najmlađeg - Olin, navodi People.

Marvel Studios 'Deadpool & Wolverine' World Premiere | Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

S njihovom djecom često voli biti i popularna pjevačica Taylor Swift, koja je njihova imena uključila u svoje pjesme. Glumca su tako nedavno pitali je li i ime najmlađeg djeteta pjevačica već uvrstila u neku pjesmu.

- Ma, mi i dalje čekamo da nam Taylor kaže koje je ime našeg djeteta - našalio se glumac tad.

The world premiere of 'Deadpool and Wolverine' | Foto: Caitlin Ochs

On, kao i njegov kolega iz filma, Hugh Jackman, na premijeri novog filma pojavili su se u elegantnim i jednostavnim crnim odijelima, dok se Blake, zajedno s Gigi Hadid, odlučila na nešto ekstravagantniji pristup.

Njih dvije su odale počast Deadpoolu i Wolverinu pa se obukle u kombinacije koje su nalikovale na njihove kostime.