Znate li priču Tima Burtona? Disney mu nije odgovarao pa je stvorio vlastiti mračni svemir

Timothy Walter Burton rođen je 25. kolovoza 1958. u Burbanku u Kaliforniji. Još kao dječak pokazivao je veliko zanimanje za film, osobito za klasične horore i ostvarenja redatelja Rogera Cormana. Posebno ga je fascinirao glumac Vincent Price, jedna od velikih ikona američkog horora, koji je kasnije imao važno simboličko mjesto u Burtonovu životu i stvaralaštvu.

Uz filmove, Burton je odmalena volio crtati. Njegova sklonost ilustraciji i animaciji odvela ga je na California Institute of the Arts, gdje je studirao animaciju. Nakon završetka studija 1980. zaposlio se kao animator pripravnik u Walt Disney Studiosu. Iako mu je posao pružio vrijedno iskustvo, klasičan Disneyjev pristup animaciji nije odgovarao njegovoj umjetničkoj osobnosti te je odlučio krenuti vlastitim putem. Jedan od prvih radova kojim je jasno pokazao vlastiti stil bio je kratkometražni animirani film "Vincent" iz 1982. godine. Film je zamišljen kao posveta njegovu idolu Vincentu Priceu.

Tim Burton Hand And Footprint Ceremony - LA | Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL

Dvije godine poslije snimio je kratki igrani film "Frankenweenie", vlastitu interpretaciju priče o Frankensteinu u kojoj dječak pokušava vratiti u život svojega voljenog psa. Upravo je taj film privukao pozornost glumca Paula Reubensa, koji je Burtonu povjerio režiju komedije "Pee-wee's Big Adventure" iz 1985. Film je postao uspješan i Burtonu otvorio vrata velikih holivudskih produkcija. Pravi proboj uslijedio je 1988. filmom "Bubimir". U priči koja spaja duhove, fantastiku, komediju i horor glumili su Michael Keaton, Alec Baldwin i Geena Davis. Film je postao svojevrsni obrazac Burtonove poetike, vizualno raskošan, ekscentričan i mračan, ali istodobno zaigran i humorističan.

Nakon uspjeha "Bubimira" Burton je dobio priliku režirati "Batmana" iz 1989. godine. Michael Keaton utjelovio je Brucea Waynea odnosno Batmana, Jack Nicholson Jokera, a Kim Basinger Vicki Vale. Burtonova vizija Gothama bila je monumentalna, sumorna i stilizirana, a film je postigao izniman komercijalni uspjeh. Burton se svijetu Batmana vratio 1992. nastavkom "Batman Returns", ponovno s Keatonom u glavnoj ulozi, dok su mu se pridružili Michelle Pfeiffer kao Žena mačka, Danny DeVito kao Pingvin i Christopher Walken kao Max Shreck.

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Između dvaju filmova o Batmanu nastalo je jedno od Burtonovih najosobnijih i najpoznatijih ostvarenja, "Edward Škaroruki". Johnny Depp glumio je Edwarda, Winona Ryder utjelovila je Kim, dok se Vincent Price pojavio kao Edwardov izumitelj. Bila je to Priceova posljednja dugometražna filmska uloga, što je filmu dalo dodatno značenje s obzirom na njegov golemi utjecaj na Burtona.

Godine 1993. Burton je producirao animirani mjuzikl "The Nightmare Before Christmas", nastao zahtjevnom tehnikom stop-animacije. Premda ga nije režirao, Burton je osmislio priču i likove te je njegov umjetnički rukopis toliko snažno obilježio projekt da film i danas nosi njegovo ime u naslovu. Djelo je s vremenom steklo kultni status i postalo jedan od najpoznatijih primjera njegove estetike. Burton je sredinom 90-ih nastavio istraživati različite žanrove. Producirao je "Batman Forever" i animirani film "James and the Giant Peach", a 1996. režirao je znanstvenofantastičnu satiru "Mars Attacks!". Godine 1999. Burton se vratio gotičkom hororu filmom "Sleepy Hollow", slobodno nadahnutim pričom Washingtona Irvinga. Godine 2005. Burton je ponovno surađivao s Deppom na filmu "Charlie and the Chocolate Factory", a iste je godine predstavio i stop-animirani "Corpse Bride", koji je nominiran za Oscara za najbolji animirani film. Dvije godine poslije režirao je "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street".

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Veliki komercijalni uspjeh Burton je imao s filmom "Alisa u zemlji čudesa" iz 2010., u kojem je već bilo jasno da je Depp zaštitni znak njegovih filmova, kao i Helena Bonham Carter. Uslijedio je niz projekata kao što su "Dark Shadows", "Dumbo", "Big Eyes" i brojni drugi.

Burtonovo stvaralaštvo, međutim, nije ograničeno samo na film. Crtež, slikarstvo, skulptura i ilustracija sastavni su dio njegova umjetničkog identiteta. Njegovi radovi često prikazuju izdužene figure, neobična stvorenja i groteskne, ali istodobno simpatične likove. Velika izložba njegova stvaralaštva održana je 2009. i 2010. u njujorškom Museum of Modern Art, gdje je predstavljeno više od 700 njegovih crteža, slika, fotografija, skica, lutaka i drugih radova.

Harry Potter And The Order Of The Phoenix UK Premiere - Outside Arrivals - London | Foto: Joel Ryan/Press Association/PIXSELL

Važan dio Burtonova privatnog i profesionalnog života bila je Helena Bonham Carter. Upoznali su se tijekom rada na filmu "Planet of the Apes", a njihova veza započela je 2001. godine. Zajedno imaju sina rođenog 2003. i kćer rođenu 2007. Njihov odnos završio je 2014. godine. Tijekom godina u medijima su se pojavljivale različite informacije o tome jesu li službeno bili u braku, a pojedini kasniji izvori navodili su da su određeno vrijeme ipak bili vjenčani.

Burton je poslije započeo vezu s talijanskom glumicom Monicom Bellucci. Njihovo poznanstvo povezivalo se s Lumière Film Festivalom u Lyonu u listopadu 2022., a vijest o vezi pojavila se početkom 2023. Bellucci je u lipnju iste godine javno govorila o njihovu odnosu. Njihova veza završila je u rujnu prošle godine.