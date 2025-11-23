Znate li što je projekt Montauk?

Uskoro na male ekrane dolazi prvi dio pete sezone hit-serije "Stranger Things". Uzbuđenje raste i gledatelji diljem svijeta jedva čekaju nove epizode Netflixove uspješnice, no znate li odakle ideja za ovu seriju?

Autori serije su braća Matt i Ross Duffer još ranije su otkrili da se njihov hit trebao drugačije zvati. "Montauk" je bila prvotna ideja naziva. Iako je popularna serija smještena u izmišljenom gradiću Hawkins u Indiani, mjesto radnje trebao je biti istočni dio Long Islanda. Iza cijeloga projekta krije se priča koja je temelj "Stranger Thingsa".

Sredinom 80-ih godina počele su kružiti teorije zavjere o eksperimentima koje je navodno američka vlada provodila nad djecom u Montauku na Long Islandu. Prema nekim navodima, djeca su nestajala s tog područja, a sve je dodatno rasplamsao Preston B. Nichols knjigom "The Montauk Project: Experiments in Time", u kojoj tvrdi kako je sudjelovao u tim eksperimentima. Svega se prisjetio tek puno kasnije jer su mu sjećanja navodno bila potisnuta. O misterioznom Projektu Montauk progovorili si i mnogi drugi koji su se oporavljali od eksperimenta. Spominjali su eksperimente s "prostorom, vremenom i drugim dimenzijama".

Foto: Netflix

Njihovi navodi proširili su se vrlo brzo, a otvorili su vrata daljnjim teorijama zavjere. Sve je u Montauku počelo navodno davno prije, još u II. svjetskom ratu.

U listopadu 1943. godine, američka vojska je navodno provela tajne eksperimente u brodogradilištu u Philadelphiji, a htjeli su pronaći način kako se sakriti od nacističkih radara i sigurno prevesti zalihe saveznicima u Europi. Mornarica nikada nije priznala da su radili te testove, ali teoretičari zavjera uvjereni su u drugo. Prema njima, 1955. godine su uspjeli otkriti kako učiniti brodove nevidljivima, a čak su ih slučajno "poslali" u drugu dimenziju. Brod je nestao, a vojska je ugasila taj projekt.

Foto: Netflix

Ta teorija prikazana je u filmu "The Philadelphia Experiment" iz 1988. godine. Pogledao ga je Al Bielek, koji se nije mogao isprva sjetiti odakle mu je cijela priča poznata. Navodno je shvatio da je sam radio na Projektu Montauk 70-ih i 80-ih godina, ali su mu ondje obrisali pamćenje kako bi projekt ostao tajan. Kako su mu se sjećanja počela vraćati, shvatio je da mu Al Bielek nije ni pravo ime, već se zvao Edward Cameron, a s bratom Duncanom je radio na Eksperimentu Philadelphia. Svoju teoriju je iznio na jednoj konferenciji te je tvrdio da je on sam dokaz tome. Spomenuo je i Nikolu Teslu, koji je po njegovoj priči 40-ih godina uspio učiniti brod nevidljivim, a rekao je da se o tome nikada ranije ni kasnije nije pričalo u javnosti. Kako je rekao, s bratom je otvorio portal i uspio u eksperimentu, no vojska je kasnije sve zataškala. Imao je i teoriju da je zbog eksperimenata brže stario, a njegov brat je, prema njegovim pričama, imao nadnaravne moći - upravo onakve kakve Eleven ima u seriji "Stranger Things".

Ime Eleven sugerira da je u eksperimentu bilo još barem desetero djece. Projekt Montauk odvijao se navodno u kampu Hero na Long Islandu, a prema pričama koje su objavili teoretičari zavjera, serija je mogla biti još napetija. Ova teorija zavjere i dalje interesira mnoge, a posjetitelji kampa Hero tvrde da se i danas u tamošnjim tunelima mogu čuti vriskovi djece koja su oteta i nikada vraćena svojim obiteljima.