Znate li tko bi mogao biti zadnji prema kladionicama? I ne, nije Hrvatska s Markom Bošnjakom

Večeras počinje prva polufinalna večer 69. izdanja najpoznatijeg glazbenog natjecanja na svijetu, Eurosonga. Prva polufinalna večer nosi simboličan naziv 'Tamo gdje je sve započelo', u čast činjenici da je upravo u Švicarskoj održan prvi Eurosong 1956. godine.

Na večerašnjoj sceni nastupit će 15 zemalja, među kojima i Hrvatska s Markom Bošnjakom i pjesmom 'Poison Cake', a izravni ulazak u finale već su osigurale Italija, Španjolska i domaćin Švicarska, koje će također večeras izvesti svoje pjesme, iako za njih publika neće glasovati.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Marko Bošnjak nastupa 14. po redu, a kladionice mu ne daju velike šanse. Favoriti za pobjedu su Šveđani, odnosno grupa KAJ i pjesma 'Bara bada bastu'. Austrija, s izvođačem JJ, nalazi se na drugom mjestu s oko 20% izgleda za pobjedu, dok se na treće mjesto probila Francuska, čiju uzdanicu Louane kladionice procjenjuju s oko 6% šansi. Prvih pet favorita zatvaraju Izrael i Belgija.

No, zanimljivo je vidjeti tko bi mogao odnijeti titulu 'posljednjeg mjesta' na ovogodišnjem Eurosongu.

Prema eurovizijskim kladionicama, uvjerljivo vodi Velika Britanija koju predstavlja grupa Remember Monday s pjesmom 'What The Hell Just Happened?'.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Kladionice im predviđaju 18% šansi za posljednje mjesto, slijedi Španjolska s pjesmom 'Esa diva', koju izvodi Melody, s 13% šansi za posljednje mjesto.

Foto: Eurovision World/Screenshoot

Na trećem mjestu je Norveška i predstavnik Kyle Alessandro koji će pjevati 'Lighter' (9%), dok su na četvrtom mjestu Nijemci Abor & Tynna s pjesmom 'Baller' (8%). Peto mjesto drži Luksemburg s pet posto šansi za osvajanje posljednjeg mjesta.

Što se tiče ovih prostora, Slovenija je 'najgora'. Njihov predstavnik Klemen ima tri posto šanse za zadnje mjesto te se nalazi na 11. mjestu. Ispod njega je odmah srpski Princ s pjesmom 'Mila' i dva posto šanse.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Na 15. mjestu je Crna Gora koju predstavlja Nina Žižić s pjesmom 'Dobrodošli' i ima dva posto šanse za posljednje mjesto, dok je Hrvatska na 17. mjestu s istim postotkom kao i Crna Gora te Srbija.