Znate li tko je majka Grete Thunberg? Bila je na Eurosongu

Malena Ernman ime je koje je u Švedskoj godinama bilo sinonim za opernu izvrsnost. Cijenjena mezzosopranistica, članica Kraljevske švedske glazbene akademije i predstavnica na Eurosongu 2009. godine, imala je karijeru na kojoj bi joj mnogi pozavidjeli. No, svjetska javnost upoznala ju je kroz potpuno drugačiju ulogu, kao majku Grete Thunberg, djevojčice koja je pokrenula globalni klimatski pokret. U kvizu tijekom druge polufinalne večeri Eurosonga spomenuli su je, a u utorak su na jednak način spomenuli Jugoslaviju i davnu 1981. godinu. Posebno mjesto dobio je legendarni televizijski trenutak iz vremena bivše Jugoslavije, poznata rečenica: "I don’t have it".

Zvijezda europskih opernih kuća

Rođena 1970. u Uppsali, Sara Magdalena Ernman obrazovala se na najprestižnijim institucijama, uključujući Kraljevski glazbeni koledž u Stockholmu i školu Kraljevske švedske opere. Njezin talent brzo ju je lansirao na najveće europske pozornice. Kritičari su hvalili njezin "vrlo izražajan" i "bogat" glas te "impresivnu tehniku". Pjevala je u Državnoj operi u Berlinu pod ravnanjem Daniela Barenboima, u pariškoj operi, na festivalima u Salzburgu i Aix-en-Provenceu.

Njezin repertoar bio je širok, od Rosine u "Seviljskom brijaču" do glavne uloge u "Carmen". Radila je s renomiranim dirigentima poput Williama Christieja i Renéa Jacobsa, a njezine izvedbe u operama Händela, Mozarta i Rossinija ostale su zapamćene. Bila je, kako je njezin suprug, glumac Svante Thunberg, jednom rekao dirigentu Danielu Barenboimu, "jedna od najboljih na svijetu u onome što radi". Upravo je on pauzirao svoju karijeru kako bi se brinuo o djeci dok je Malena nastupala diljem Europe. Godinama je obitelj živjela nomadskim životom, provodeći po nekoliko mjeseci u Berlinu, Parizu, Beču i Amsterdamu. Život im je, kako je napisala u svojoj knjizi, bio "čudesan".

Godine 2009. njezina slava u Švedskoj dosegla je vrhunac. Pobijedila je na Melodifestivalenu, švedskom izboru za pjesmu Eurovizije, s operno-pop hibridom "La Voix". Na natjecanju u Moskvi osvojila je 21. mjesto, no njezin nastup ostao je zapamćen, između ostalog i po haljini dizajnerice Camille Thulin koja je koštala oko 400.000 švedskih kruna (približno 37.500 eura).

Preokret koji je promijenio sve

Idiličan život počeo se urušavati 2014. godine. Njihova starija kći, jedanaestogodišnja Greta, počela se gasiti. "Plakala je noću... Plakala je na putu do škole. Plakala je na nastavi", opisala je Ernman u obiteljskoj autobiografiji "Naša kuća u plamenu". Uskoro je Greta prestala govoriti sa svima osim s roditeljima i mlađom sestrom Beatom. Prestala je svirati klavir, smijati se i, najopasnije od svega, prestala je jesti.

Obitelj se našla u vrtlogu straha i nemoći. Malena i Svante jedne su večeri sjedili na podu kupaonice, slomljeni, i donijeli odluku.

Kriza se produbljivala. Pokušaj da obitelj ispeče peciva, Gretino omiljeno jelo, završio je njezinim prvim napadom panike. Vrištala je duže od 40 minuta nakon što su je roditelji, izbezumljeni od nemoći, preklinjali da jede. "Moraš jesti, inače ćeš umrijeti!" vikali su. Greta je u dva mjeseca izgubila gotovo deset kilograma. Roditelji su na zidu vodili pedantan dnevnik svakog zalogaja. "Ručak: 5 njoka. Vrijeme: 2 sata i 10 minuta."

Foto: YouTube

Nakon mjeseci borbe, Greta je dobila dijagnozu: Aspergerov sindrom, visokofunkcionalni autizam i opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP). No, za obitelj to nije bilo samo medicinsko objašnjenje. "Ono što se dogodilo našoj kćeri ne može se objasniti samo medicinskim akronimom", napisala je Malena. "Na kraju, jednostavno nije mogla pomiriti proturječnosti modernog života."

Od obiteljske krize do globalnog pokreta

Greta je u školi pogledala film o otoku plastike u oceanu i to ju je slomilo. Dok su njezini kolege iz razreda već idućeg trenutka razgovarali o putovanjima u New York i Tajland, ona nije mogla zaboraviti ono što je vidjela. Počela je uviđati licemjerje svijeta koji govori o opasnostima, a nastavlja živjeti kao da one ne postoje. "Vidjela je ono što mi ostali nismo htjeli vidjeti", piše njezina majka.

Gretin oporavak bio je izravno vezan za njezin aktivizam. On joj je dao svrhu. Istovremeno, počeo je mijenjati cijelu obitelj. Jednom prilikom, nakon što su se Svante i Beata vratili s putovanja, Greta im je rekla: "Upravo ste ispustili 2,7 tona CO2. To odgovara godišnjim emisijama petero ljudi u Senegalu." Malena, koja je na Instagramu objavljivala fotografije iz Japana, osjetila je sram. U ožujku 2016. odletjela je kući s koncerta u Beču i odlučila više nikada ne putovati zrakoplovom, čime je praktički okončala svoju međunarodnu karijeru. Ubrzo je i Svante obećao da će ostati na zemlji.

Kada je Greta u kolovozu 2018. započela svoj školski štrajk za klimu, roditelji su je podržali, iako su se nadali da će odustati. Vidjeli su da se osjeća bolje nego ikad prije. Malena Ernman je sa strepnjom promatrala kako njezina kći, koja godinama nije razgovarala sa strancima, odjednom daje intervjue i drži govore pred tisućama ljudi. Njezina nekadašnja slava postala je oružje u rukama kritičara koji su Gretin aktivizam pokušali prikazati kao privilegiju. No, obožavatelji Eurosonga i Grete stali su u njezinu obranu, čineći je, kako je netko napisao na Twitteru, "milijardu puta cool".

*uz korištenje AI-ja