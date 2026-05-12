Kviz na Eurosongu podsjetio na televizijski potez Jugoslavije iz 1981., evo što se tada dogodilo

Tijekom glasovanja u prvom polufinalu ovogodišnjeg Eurosonga gledatelji su imali priliku prisjetiti se nekih od najpoznatijih trenutaka iz bogate povijesti natjecanja. U zabavnom kvizu koji su voditelji ubacili tijekom napetog zbrajanja bodova, posebno mjesto dobio je legendarni televizijski trenutak iz vremena bivše Jugoslavije, poznata rečenica: "I don’t have it".

Publika u dvorani nasmijala se čim je prikazan isječak, a mnogi mlađi fanovi Eurosonga tek su sada otkrili priču koja desetljećima zabavljala obožavatelje natjecanja.

Iako se danas često pogrešno navodi da se to dogodilo 1985., legendarni trenutak zapravo se dogodio tijekom Eurosonga 1981. godine. Jugoslaviju je tada predstavljao Seid Memić Vajta s pjesmom "Lejla", a glasove jugoslavenskog žirija čitala je legendarna voditeljica Helga Vlahović.

Dok je voditeljica iz Dublina pokušavala uspostaviti vezu sa zagrebačkim studijem, pojavili su se tehnički problemi. Kada je veza konačno proradila i kada je Helgu pitala može li pročitati glasove Jugoslavije, ona joj je hladnokrvno odgovorila: "I don’t have it".

Upravo je ta smirena, skoro pa ravnodušna reakcija usred jednog od najgledanijih televizijskih događaja u Europi pretvorila trenutak u televizijsku legendu.

Helga Vlahović kasnije je postala jedno od zaštitnih lica Eurosonga na ovim prostorima. Devet godina nakon legendarnog trenutka vodila je Eurosong 1990. zajedno s Oliverom Mlakarom, kada je Zagreb bio domaćin nakon pobjede grupe Riva s pjesmom "Rock Me" godinu ranije.