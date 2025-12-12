Obavijesti

Show

Komentari 1
GLUMAČKA OBITELJ

Znate li tko su roditelji Robin iz Stranger Thingsa? Njezin tata: 'Imala je baš teško djetinjstvo'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Znate li tko su roditelji Robin iz Stranger Thingsa? Njezin tata: 'Imala je baš teško djetinjstvo'
4
Foto: Screenshot/Netflix

Jedan od omiljenih likova iz serije 'Stranger Things' svakako je brbljava Robin Buckley. Nju je utjelovila Maya Hawke, kći dvoje svjetski slavnih glumaca...

Jedan od omiljenih likova iz Netflixove hit serije 'Stranger Things' svakako je Robin Buckley, koju je utjelovila Maya Hawke (27). Iako se njezin lik nije pojavio odmah u prvoj sezoni, mnogi su je brzo zavoljeli. U četiri epizode 5. sezone koje su izašle krajem studenog na Netflix, Robin je odigrala jednu od, mnogi fanovi će reći, ključnih uloga. 

Foto: Netflix

A ako vas je Maya Hawke izgledom podsjetila na nekoga, nekoga slavnoga, svjetski poznato ime, to je vjerojatno zato što jako sliči na svoju majku - slavnu glumicu Umu Thurman. No, nije samo mama slavna - već i tata, glumac Ethan Hawke

FILMOVI, SERIJE... Obožavate glumce iz Stranger Thingsa? Evo gdje ih još gledati
Obožavate glumce iz Stranger Thingsa? Evo gdje ih još gledati

Upravo je on nedavno za Variety govorio o svojoj uspješnoj kćeri te poručio da postoje stvari u njezinom odrastanju koje su bile 'stvarno jako, jako teške i komplicirane' te naglasio kako mu je žao što je kroz to prolazila. 

94th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood
Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM

Iako nije išao u detalje, Hawke je rekao kako je znao da će i Maya krenuti u umjetničke vode još otkako je bila mala djevojčica. 

- Znao sam da će biti jako dobra umjetnica. Umjetnost je bilo njezino sigurno mjesto - vodene boje, pjevanje, plesanje... cijelo djetinjstvo je to radila - rekao je. Osim Maye, bivši par ima i sina Levona (23), a glumac ima još dvoje djece sa sadašnjom suprugom Ryan Shawhughes. 

KAKO ĆE ZAVRŠITI SVE? Millie Bobby Brown reagirala je na brojne teorije oko završetka Stranger Thingsa: 'Urnebesno!'
Millie Bobby Brown reagirala je na brojne teorije oko završetka Stranger Thingsa: 'Urnebesno!'

Od Thurman se rastao 2005. godine, a ni o tome ne govori u javnosti. Kako kaže, drže to privatno da bi zaštitili svoju djecu. 

THE CANADIAN PRESS 2022-09-12
Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION

- Stvarno ne mogu pričati o tome, obećao sam djeci toliko puta da neću pričati o razvodu u javnosti - rekao je, prenosi Page Six. 

ŠTO VI MISLITE? Ajoj! Fanovi Stranger Thingsa su zabrinuti za svoj omiljeni lik: Je li ovaj naslov najavio tragediju?
Ajoj! Fanovi Stranger Thingsa su zabrinuti za svoj omiljeni lik: Je li ovaj naslov najavio tragediju?

Što će se dalje dogoditi s likom Maye Hawke, fanovi Stranger Thingsa vidjet će 26. prosinca kada na Netflix stižu još tri epizode. Veliko finale bit će dostupno od 1. prosinca, a epizoda će trajati preko dva sata. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zavirite u Gvardiolov luksuzni dom u Zagrebu od 160 kvadrata
NESVAKIDAŠNJI LUKSUZ

Zavirite u Gvardiolov luksuzni dom u Zagrebu od 160 kvadrata

Prostrani stan Joška Gvardiola u središtu Zagreba pretvoren je u moderan luksuzni dom u kojem svaka detaljno osmišljena prostorija otkriva spoj vrhunskog dizajna i udobnosti
Plavi tim briljirao u gastroduelu 'MasterChefa', Selma: Trebala sam biti grublja s Markom...
JESTE LI PRATILI?

Plavi tim briljirao u gastroduelu 'MasterChefa', Selma: Trebala sam biti grublja s Markom...

U slastičarskom gastroduelu MasterChefa plavi tim odnio je pobjedu zahvaljujući boljoj organizaciji, komunikaciji i izvedbi. Žiri je bio razočaran nedovršenim desertima crvenog tima
FOTO Sydney Sweeney novim je fotkama izludila fanove! 'Dečki, fotka broj 10 je ona koju tražite'
POGLEDAJTE ZAŠTO

FOTO Sydney Sweeney novim je fotkama izludila fanove! 'Dečki, fotka broj 10 je ona koju tražite'

Lijepa glumica bila je u Londonu gdje je uživala - jahala je konje, opuštala se u jacuzziju, istraživala grad... A njezine fotografije ponovno su oduševile brojne njene fanove...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025