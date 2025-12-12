Znate li tko su roditelji Robin iz Stranger Thingsa? Njezin tata: 'Imala je baš teško djetinjstvo'

Jedan od omiljenih likova iz Netflixove hit serije 'Stranger Things' svakako je Robin Buckley, koju je utjelovila Maya Hawke (27). Iako se njezin lik nije pojavio odmah u prvoj sezoni, mnogi su je brzo zavoljeli. U četiri epizode 5. sezone koje su izašle krajem studenog na Netflix, Robin je odigrala jednu od, mnogi fanovi će reći, ključnih uloga.

Foto: Netflix

A ako vas je Maya Hawke izgledom podsjetila na nekoga, nekoga slavnoga, svjetski poznato ime, to je vjerojatno zato što jako sliči na svoju majku - slavnu glumicu Umu Thurman. No, nije samo mama slavna - već i tata, glumac Ethan Hawke.

Upravo je on nedavno za Variety govorio o svojoj uspješnoj kćeri te poručio da postoje stvari u njezinom odrastanju koje su bile 'stvarno jako, jako teške i komplicirane' te naglasio kako mu je žao što je kroz to prolazila.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM

Iako nije išao u detalje, Hawke je rekao kako je znao da će i Maya krenuti u umjetničke vode još otkako je bila mala djevojčica.

- Znao sam da će biti jako dobra umjetnica. Umjetnost je bilo njezino sigurno mjesto - vodene boje, pjevanje, plesanje... cijelo djetinjstvo je to radila - rekao je. Osim Maye, bivši par ima i sina Levona (23), a glumac ima još dvoje djece sa sadašnjom suprugom Ryan Shawhughes.

Od Thurman se rastao 2005. godine, a ni o tome ne govori u javnosti. Kako kaže, drže to privatno da bi zaštitili svoju djecu.

Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION

- Stvarno ne mogu pričati o tome, obećao sam djeci toliko puta da neću pričati o razvodu u javnosti - rekao je, prenosi Page Six.

Što će se dalje dogoditi s likom Maye Hawke, fanovi Stranger Thingsa vidjet će 26. prosinca kada na Netflix stižu još tri epizode. Veliko finale bit će dostupno od 1. prosinca, a epizoda će trajati preko dva sata.