Zoki i Plenki u ljubavi u novoj predstavi 'Tvrda kohabitacija': 'Oni su zaista nepresušan izvor'

Sveta Nedelja, pa Zagreb i u subotu Lora. To su bile prve 'postaje' nove predstave 'Tvrda kohabitacija', koja govori o odnosu Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Ovih dana, u predizborno vrijeme, neki otvaraju bankomate, a u predstavi predsjednik i premijer hitaju na otvaranje lifta. Tu ostanu zaglavljeni, putuju kroz vrijeme, pa dođu i do kralja Tomislava, Marije Jurić Zagorke, Nikole Tesle i Dive Grabovčeve...

Milanovića glumi Ivanković, a Plenkovića Janković

Zorana Milanovića igra Domagoj Ivanković, u nekim trenucima jako podsjeća na predsjednika. Andreja Plenkovića glumi Domagoj Janković, a u ulozi više likova uz njih su Nika Ivančić i Lovre Kondža.

- Žive u permanentnom dramskom sukobu i vrlo su očita i jednostavna inspiracija za bilo kakvo dramsko djelo, a kamoli nešto komične prirode. Gotovo da je nepotrebno literarno obrađivati njihove razgovore, jer obojica su nadareni pjesnici, koji se izvrsno služe stilskim figurama i ne ustručavaju ih se koristiti - rekao je redatelj Dražen Krešić.

No, ipak to nije baš tako. I tu su im 'zapaprili'. Predstava je bila praktički gotova kad je Milanović objavio kandidaturu i da 'Rijeke pravde stižu'. U hodu su dodavali u predstavu nove elemente, jer ta objava uoči izbora mijenja sve. A u miru su se pripremali za premijeru...

- Nismo planirali izbore u predstavi, tekst koji smo planirali bio je drugačiji pa smo to ovlaš dodali. Teško je obuhvatiti sve to iznova. Imamo tu sreću da su oni nepresušan izvor informacija, svaki dan na izvoru novih - rekao je Domagoj Ivanković, koji igra Zorana Milanovića.

Plenkovića i Milanovića gledali kao 'najnormalnije dramske likove'

Nepresušni su izvor sigurno, a koliko je to sreća, već je pomalo upitno. Sjajan je detalj kada se na sceni Lovre Kondža pojavi u Hajdukovom dresu, spominju se u tom dijelu "vile, vuci i Hajduci". U splitskoj Lori to nije bio problem.

- Dobro su to prihvatili. Ali, liku kojeg igra Lovre teško se ne nasmijati - rekao je Ivanković pa nastavio:

- Općenito su predstavu dobro prihvatili, ljudi se smiju, aplaudiraju nam, nešto iz dragosti, a nešto iz ljutnje i bijesa. Ne vjeruju da smo Milanovića i Plenkovića stavili u te situacije, a to sve ispada komično. Teško se ne nasmijati, a nismo ih 'skidali', gledali smo ih kao najnormalnije dramske likove. Prikazali smo ih kao likove od krvi i mesa, nježne, u ljubavi.

Iz kazališta Lutonjica Topolko poslali su pozive, službene i one neslužbene, na adrese Milanovića i Plenkovića. S one Milanovićeve je barem stigao odgovor, negativan, ali i to je odgovor, a s Plenkovićeve adrese ni to.

Poziv i dalje stoji, kaže redatelj Krešić, na njima je samo da ga prihvate. Dodaje da se nemaju čega bojati 'jer predstava nije opasna, samo je za zabavu i razonodu'.