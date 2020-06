Zoki traži ženu s većim grudima: Cure žele dečke s dobrim kolima

Kandidat 13. sezone 'Ljubavi na selu' traži djevojku koja je pametna i normalna te s kojom će se razumjeti. U emisiju se prijavio jer želi pronaći onu pravu, nakon svih razočarenja i loših ljubavnih iskustava

<p>U nedjelju se emitirala prva epizoda 13. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Predstavili su se novi kandidati, a jedan od njih je i <strong>Zoran Mudri </strong>(40) iz Macinca kraj Čakovca. Za sebe kaže kako je iskren, izravan i marljiv te živi po svojim pravilima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz Ljubavi na selu</strong></p><p>Njegova najveća strast je brzina pa svog limenog ljubimca pazi s posebnom strašću.</p><p>- Volim se zabaviti, poslušati muziku, provozati se autom. Lijepo mi je biti na cesti, nekuda ići, vidjeti nove stvari. Prvi auto sam kupio sa 17 godina kad sam živio u Italiji. Roditelji su mi se razveli, tata nije pitao za mene do 22. godine, bio sam prisiljen sam si zaraditi novac - rekao je Zoran. </p><p>Osim toga, voli izlaske i druženja s prijateljima. A voli i lijepe žena. Njegova je garaža puna fotografija golišavih žena. Smatra kako to ne bi trebalo odbiti žene od njega jer, tvrdi, ne traži ženu s duplerice, već djevojku s kojom će se razumjeti. </p><p>- Bitno mi je da je pametna i normalna. Cura na koju bih pristao mora normalno izgledati, ne mora biti ljepotica. Sviđaju mi se cure koje normalno izgledaju i misle svojom glavom - rekao je Zoran za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3841490/zoran-mudri-ne-trazi-djevojku-s-duplerice-ali-bilo-bi-idealno-da-se-javi-neka-s-vecim-grudima/" target="_blank">RTL</a> i priznao kako voli žene s većim grudima. </p><p>U emisiju se prijavio jer želi pronaći onu pravu, nakon svih razočarenja i loših ljubavnih iskustava. Bio je pet godina u vezi te se zaručio, no djevojka ga je ostavila nakon što je doživio tešku prometnu nesreću.</p><p>- Od onda sam dosta razočaran. Problem s današnjim curama je taj što previše biraju dečke koji nešto imaju, koji voze dobra kola, imaju dobru plaću. Da previše ne rade, ali da dobro žive - zaključio je Zoran. </p><p> </p>