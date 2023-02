Zoran i Hedviga prvu su bračnu noć proveli zajedno u krevetu, on oduševio njezinu majku

Jedan od parova koji se vjenčao u prošloj epizodi 'Braka na prvu' bili su Zoran i Hedviga, a na njihovoj svadbi, svi su optimistični u vezi njihova odnosa, uključujući i same mladence. Svi su pomislili kako su njih dvoje idealan par između kojega bi se moglo roditi nešto više.

- Ima taj malo mističniji pogled i imam osjećaj da, kad te pogleda, jako te duboko gleda iznutra. Hoću li uopće sakriti ijednu emociju pred njim ili će on mene samo čitati kao otvorenu knjigu - kazala je Hedviga.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Zoran je odlučio popričati s Hedviginom majkom, što se njoj jako svidjelo.

- To što je došao do mene mi je bilo izuzetno bitno jer je na taj način dao do znanja da je zainteresiran za njihovu budućnost, da mu je jako bitno što i kako će s njom - rekla je Hedvigina majka.

Majka je rekla i kako Hedviga malo zatvorenija osoba jer je bila povrijeđena u prethodnoj vezi.

Hedvigine prijateljice komentirale su kako Zoran ima dobar naglasak i bradu te da im se sviđa njegova visina. Cijelu večer su se zabavljali s gostima, pjevali i plesali.

Foto: Tea Belak

- Jedva čekam taj trenutak da se otuširamo i legnemo u krevet. Da, spavat ćemo zajedno u krevetu, rekla sam mu da ne ide na kauč sigurno. Moramo se oboje naspavati, trebamo snagu za naše bračno putovanje - rekla je Hedviga nakon što je njihov poseban dan završio.

Sljedeće jutro Hedviga i Zoran još uvijek ne mogu vjerovati da su muž i žena, ali su jako optimistični oko svog odnosa i daljnjeg druženja. Noć su proveli spavajući u zajedničkom krevetu.

Foto: RTL

- Kad sam se probudio i vidio da netko leži pored mene, bio je iznenađujuć, trebalo mi je nekoliko sekundi da shvatim da sam oženjen - priznao je Zoran.

- Koncept da sam sad supruga je odličan, povremeno si gledam prsten pa se igram s njim pa ga skinem pa ga vratim - kroz smijeh je priznala Heda.

Foto: Tea Belak

Od jutra su se šalili i smijali, a Hedviga je rekla:

- Mislim da smo se tako nekako našli, da smo ušli u ovo i da ćemo ostati u ovom.

