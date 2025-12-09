Obavijesti

20. prosinca

Zoran Kesić ponovno stiže pred zagrebačku publiku u Kino SC

Zoran Kesić ponovno stiže pred zagrebačku publiku u Kino SC
Ovog puta Kesić dolazi u pratnji SPS benda. Ne, ne onog Dačićevog SPS-a, već trojice glazbenika: Stevana Milijanovića, Saleta Sedlara i Peđe Milutinovića

Nakon što je u listopadu do posljednjeg mjesta napunio Kino SC, Zoran Kesić 20. prosinca u 20 sati vraća se u Zagreb sa svojim humorističko-satirično-muzičko-političko-edukativnim spektaklom - Nevjerojatnom priredbom 'Priče i p(j)esme'. Ulaznice su u prodaji na mojekarte.hr

Ovog puta Kesić dolazi u pratnji SPS benda; ne, ne onog Dačićevog SPS-a, već trojice vrhunskih glazbenika: Stevana Milijanovića, Saleta Sedlara i Peđe Milutinovića, koji će dati sve od sebe da Kesićevo osrednje pjevanje učine podnošljivijim.

O Nevjerojatnoj priredbi

Zašto “Priče i p(j)esme”? Zato što Kesić priča i pjeva. Zašto priredba? Zato što je malo stand-up, malo predstava, malo konferencija za medije.
Zašto je nevjerojatna? Zato što nijedna priredba nije ista. Svaka je oblikovana mjestom izvođenja, aktualnim trenutkom i raspoloženjem izvođača – jedinstveni događaj koji se, u tom obliku, događa samo jednom.

Što očekivati

Politika, seks, penzioneri, Bog, menstruacija, djeca, korupcija, kondomi, nogomet, meditacija, mačke, celebrity status i lake droge samo su neke od tema o kojima Kesić priča i pjeva. Poigravajući se sa stereotipima, Kesić balansira na granici politički korektnog i ne boji se otvoriti ni najosjetljivije teme. Bit ćete zapanjeni na što je sve spreman za malo pažnje, nekoliko aplauza i priliku da ostvari svoju fiks ideju – biti pjevač. Pokušat će vas čak i podmititi novčanicama sa svojim likom. Ne nasjedajte.

Kako bi sam Kesić rekao: 'Dragi prijatelji, ne propustite jedinstvenu priliku da vidite i čujete Kesića uživo! Čovjeka koji se ne ustručava pisati o sebi u trećem licu - takoreći JA. Trenutak za pamćenje, uspomena za cijeli život. 'Da, bio sam tamo', govoriti ćete svojoj djeci, a vaša djeca opet djeci svoje djece.'

