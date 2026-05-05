Zvijezda 90-ih otkrila što je pronašla online s 12 godina: 'Nisam mogla prestati plakati'

Nekadašnja dječja zvijezda Mara Wilson, najpoznatija po ulozi u kultnom filmu 'Matilda', nedavno je u emotivnom intervjuu otkrila mračnu stranu slave koja ju je pratila od najranijih dana. U objavi na društvenoj mreži X, koju je podijelio britanski Channel 4 News, Wilson je progovorila o traumatičnom iskustvu koje je, kako kaže, doprinijelo njezinoj odluci da napusti svijet glume.

U videoisječku koji je brzo postao viralan, vidno potresena Wilson (38) opisuje kako je kao 12-godišnjakinja odlučila guglati svoje ime.

"Tog ljeta kad sam navršila 12 godina, odlučila sam svoje ime potražiti na internetu. Sljedećih 25 godina, sve do danas, žalim što sam to ikad učinila", rekla je.

"Pronašla sam ljude na jednom forumu koji su tvrdili da imaju moje gole fotografije i slike u seksualnom činu. Imala sam 12 godina i, naravno, ništa slično o meni nije postojalo. Tada se još nisam bila ni poljubila."

Naime, uzeli su njezine fotografije i isječke iz filma te ih manipulirali kako bi stvorili materijal za seksualno zlostavljanje djece.

"Bila sam potpuno shrvana, nisam mogla prestati plakati. Osjećala sam sram i pokušavala se sakriti. Mislim da je to možda bio jedan od razloga koji su me naveli da više ne želim glumiti", dodala je.

Već je ranije glumica govorila o tom strašnom materijalu, kako bi upozorila na sve opasnosti koje vrebaju online. Wilson je dodala kako alati umjetne inteligencije ubrzavaju stvaranje i širenje štetnih, manipuliranih slika na internetu te da to više nije ograničeno samo na javne osobe. "S umjetnom inteligencijom, ono što se dogodilo meni može se dogoditi svakom djetetu ili bilo kojoj ženi. Može se dogoditi bilo kome", zaključila je.