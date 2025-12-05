Obavijesti

Show

Komentari 0
Istraga i dalje traje

Zvijezda 'Američke pite' i dalje tvrdi da je drogirana nakon što je policija rekla da nema dokaza

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Zvijezda 'Američke pite' i dalje tvrdi da je drogirana nakon što je policija rekla da nema dokaza
14
Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Glumica je opisala iskustvo kao najstrašniji osjećaj koji je ikada osjetila te dodala da se osjećala potpuno bespomoćno. Reid je istaknula da događaj snažno utječe na njezino mentalno zdravlje i da ne može spavati

Glumica Tara Reid javila se nakon što je policija rekla kako nema dokaza da je bila drogirana 23. studenog u hotelu u Rosemontu, Illinois.

Naime, Reid je u policijskom izvješću od 25. studenog navela da je popila jedno piće s nepoznatim muškarcem, nakon čega je izgubila svijest te se probudila u bolnici više od osam sati kasnije, ne sjećajući se što se dogodilo. “Nitko ne završi u bolnici onesposobljen više od osam sati nakon jedne čaše pića,” rekla je Reid u izjavi za People.

PREGLEDALI SNIMKE Zvijezda 'Američke pite' tvrdila da su je drogirali, policija kaže suprotno: 'Nema dokaza za to'
Zvijezda 'Američke pite' tvrdila da su je drogirali, policija kaže suprotno: 'Nema dokaza za to'

Glumica, koja ima 50 godina, opisala je iskustvo kao najstrašniji osjećaj koji je ikada osjetila te dodala da se osjećala potpuno bespomoćno. Reid je istaknula da događaj “snažno utječe na njezino mentalno zdravlje” i da “ne može spavati ne znajući što joj se dogodilo.”

Reid je u izvješću opisala kako je naručila čašu bijelog vina u hotelskom baru, a zatim joj je prišao muškarac koji se predstavio kao Sean P., influencer i YouTuber. Oboje su izašli van na cigaretu i razmijenili brojeve telefona. Nakon povratka u bar, piće joj je navodno prekriveno ubrusom. “Posljednje što se sjećam je da sam popila to piće i vidjela par pored nas. Sljedeće što se sjećam je da sam se probudila u bolnici otprilike osam sati kasnije, ne znajući gdje sam ili što se dogodilo,” navela je Reid.

PODVALILI JOJ Taru Reid iz 'Američke pite' na nosilima iznijeli iz hotela: Netko joj je stavio drogu u piće?
Taru Reid iz 'Američke pite' na nosilima iznijeli iz hotela: Netko joj je stavio drogu u piće?

Videozapisi pribavljeni od TMZ-a prikazuju Reid kako je nesposobna da stoji sama dok je muškarac drži, a žena joj donosi invalidska kolica. Njezin agent pokupio ju je iz bolnice, vratili su se u hotel da prikupi stvari, a zatim se vratila u Los Angeles.

Reid je također tvrdila da joj je influencer poslao videozapise sljedeći dan, što je smatrala pokušajem ucjene jer joj je navodno rekao da može spriječiti objavu materijala. Policija Rosemonta potvrdila je da su razgovarali s YouTuberom i da “na temelju videozapisa i izjava nema dokaza da je itko dirao pića.”

Policija i Reid još uvijek čekaju rezultate bolničkih testova, a istraga je u tijeku. Policija je naglasila da trenutno nema počinjenog kaznenog djela niti sumnjivih osoba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama
RONALDOVA LJEPOTICA

FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama

Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda, objavila je na svojim društvenim mrežama nekoliko fotografija. Među njima je i nekoliko vrlo atraktivnih na kojima je pokazala svoje obline
FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine
SLAVI ROĐENDAN

FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine

Oskarovka Marisa Tomei proslavila se 90-ih godina u nizu hit filmova i serija, a u glumi je aktivna i danas. Slavna glumica nerijetko je dobivala titulu seks simbola te je godinama bila tiha patnja muškaraca diljem svijeta. Ljubila je nekoliko poznatih muškaraca, no nikada nije stala pred oltar. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch
SUKOB I DALJE TRAJE

Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch

Miss Universe 2025 prvi put je dospjela na naslovnice zbog žustre rasprave između nje i Itsaragrisila tijekom prijenosa uživo na prednatjecateljskom događaju 4. studenog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025