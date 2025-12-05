Zvijezda 'Američke pite' i dalje tvrdi da je drogirana nakon što je policija rekla da nema dokaza

Glumica Tara Reid javila se nakon što je policija rekla kako nema dokaza da je bila drogirana 23. studenog u hotelu u Rosemontu, Illinois.

Naime, Reid je u policijskom izvješću od 25. studenog navela da je popila jedno piće s nepoznatim muškarcem, nakon čega je izgubila svijest te se probudila u bolnici više od osam sati kasnije, ne sjećajući se što se dogodilo. “Nitko ne završi u bolnici onesposobljen više od osam sati nakon jedne čaše pića,” rekla je Reid u izjavi za People.

Glumica, koja ima 50 godina, opisala je iskustvo kao najstrašniji osjećaj koji je ikada osjetila te dodala da se osjećala potpuno bespomoćno. Reid je istaknula da događaj “snažno utječe na njezino mentalno zdravlje” i da “ne može spavati ne znajući što joj se dogodilo.”

Reid je u izvješću opisala kako je naručila čašu bijelog vina u hotelskom baru, a zatim joj je prišao muškarac koji se predstavio kao Sean P., influencer i YouTuber. Oboje su izašli van na cigaretu i razmijenili brojeve telefona. Nakon povratka u bar, piće joj je navodno prekriveno ubrusom. “Posljednje što se sjećam je da sam popila to piće i vidjela par pored nas. Sljedeće što se sjećam je da sam se probudila u bolnici otprilike osam sati kasnije, ne znajući gdje sam ili što se dogodilo,” navela je Reid.

Videozapisi pribavljeni od TMZ-a prikazuju Reid kako je nesposobna da stoji sama dok je muškarac drži, a žena joj donosi invalidska kolica. Njezin agent pokupio ju je iz bolnice, vratili su se u hotel da prikupi stvari, a zatim se vratila u Los Angeles.

Reid je također tvrdila da joj je influencer poslao videozapise sljedeći dan, što je smatrala pokušajem ucjene jer joj je navodno rekao da može spriječiti objavu materijala. Policija Rosemonta potvrdila je da su razgovarali s YouTuberom i da “na temelju videozapisa i izjava nema dokaza da je itko dirao pića.”

Policija i Reid još uvijek čekaju rezultate bolničkih testova, a istraga je u tijeku. Policija je naglasila da trenutno nema počinjenog kaznenog djela niti sumnjivih osoba.