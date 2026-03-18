PONOVNO U PROBLEMU

Zvijezda ‘Baywatcha' ponovno iza rešetaka zbog aktivizma

Piše Kristina Šestak,
Foto: Profimedia/canva

Popularna glumica iz svima poznate američke serije iz 90-ih 'Baywatch', ponovno se našla na optuženičkoj klupi zbog aktivizma

Alexandra Paul (62) poznata po ulozi Stephanie u seriji 'Baywatch' našla se u problemu sa zakonom zbog svog dosljednog aktivizma. Kako kaže priopćenje policije, glumica je uhićena 15. ožujka nakon neovlaštene provale na Ridglan Farms, veliko uzgajalište pasa koje se koristi za znanstvena istraživanja. Glumica je bila dio grupe od 50-ak prosvjednika koji su zbog zabrinutosti za uvjete u kojima psi žive, jednog po jednog počeli iznositi sa farme.

Nakon 'krađe' pasa, dio je vraćen je na farmu, no nekoliko se i dalje vodi kao nestalo. Policija je također zaplijenila dva vozila, alate za provalu i druge dokaze.

Šerif Kalvin Barrett izjavio je: "Ured šerifa okruga Dane razumije koliko ljudi snažno osjećaju po pitanju biglova na farmi Ridglan Farms i poštujemo njihovo pravo da tu strast izraze kroz mirne prosvjede."

- Naša je uloga osigurati sigurnost svih i reagirati kada dođe do nezakonitih radnji. Potičemo sve koji imaju zabrinutosti oko dobrobiti životinja ili istraživačkih praksi da djeluju kroz zakonite i konstruktivne načine - dodao je. 

Glumica se godinama bavi pravima životinja, tako je već imala problema sa zakonom, dok je 2021. bila uhićena za navodno neovlašteno uzimanje kokoši iz kamiona, no 2023. je bila oslobođena krivnje.

Alexandra godinama ističe svoj aktivizam te naglašava kako je već sa 14 godina postala vegetarijanka, a kasnije i veganka. Također, ističe kako je u svoje glumačke ugovore uključivala odredbe da neće koristiti šminku testiranu na životinjama te je prestala nositi proizvode poput krzna, kože i vune.

Baywatch actress Alexandra Paul was arrested for alleged trespassing at Ridglan Farms in Blue Mounds
Iako je jedna od rijetkih velikih uzgajivačnica pasa u SAD-u koje sudjeluju u biomedicinskim istraživanjima, farma bi trebala prestati s takvom praksom najkasnije do srpnja 2026. godine. Policija i dalje provodi istragu o cijelom incidentu, prenosi People.

