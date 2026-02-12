Zvijezda 'Divljih pčela' samo za Cafe u drukčijem izdanju: Nisam se nadala tolikom uspjehu...

Posljednjih mjeseci svi pričaju o Ani Mariji Veselčić, i oni koji redovito prate "Divlje pčele" i oni koji ih ne gledaju. Zvijezda RTL-ove serije briljira u ulozi najstarije sestre Runje - Katarine. Ova 31-godišnja vinkovačka glumica veliku širinu svoga glumačkog talenta pokazala je još prije, u filmu "Bog neće pomoći", za što je nagrađena na prestižnom Filmskom festivalu u Locarnu.

Djetinjstvo je provela u domu za nezbrinutu djecu, pohađala je medicinsku školu, no intuicija ju je vukla prema glumi, što je kasnije i magistrirala, i to s autorskom monodramom "Domaši" kroz koju je, kaže, doživjela katarzu.

