Zvijezda filma 'The Blind Side' u teškom stanju, završio u bolnici

Quinton Aaron, glumac koji je glumio uz Sandru Bullock u inspirativnoj sportskoj biografiji "The Blind Side", bori se za život nakon ozbiljnog pada u svom domu. Aaron, koji je prošle godine otkrio svoj zapanjujući gubitak od 90 kilograma, navodno je hospitaliziran zbog ozljede i sada se bori s teškom infekcijom krvi, prema GoFundMe kampanji pokrenutoj za prikupljanje donacija za pokrivanje njegovih medicinskih računa i troškova obitelji.

U izjavi za Daily Mail, njegova menadžerica Katrina Fristoe poručila je da on "prima izvrsnu medicinsku skrb" i da je okružen obitelji.

"Obitelj duboko cijeni izljev podrške obožavatelja i medija, ali s poštovanjem moli za privatnost tijekom ovog vremena", navodi se u izjavi, uz dodatak da će nove informacije biti objavljene kada Aaron bude u boljem stanju.

Ovaj 41-godišnji glumac, kojeg su opisali kao "kritično bolesnog", najpoznatiji je po ulozi bivše NFL zvijezde Michaela Ohera u filmu "The Blind Side". Film prati njegovu srednjoškolsku i sveučilišnu nogometnu karijeru, koja je zabilježena u popularnoj istoimenoj knjizi Michaela Lewisa.

Foto: IMDB

Obožavatelji Ohera i filma o njegovoj izvanrednoj priči o uspjehu ostali su šokirani 2023. godine, kada je Oher podnio tužbu tvrdeći da ga Leigh Ann i Sean Tuohy zapravo nisu posvojili, već su umjesto toga stvorili skrbništvo koje je njihovoj obitelji donijelo milijune od uspjeha filma, dok Oher navodno nije dobio ništa.

Izgubio kontrolu i pao

GoFundMe račun, koji je otvoren u subotu, do nedjelje navečer prikupio je tek nešto više od 450 dolara od ciljanih 10.000, uz četrnaest donacija. U nedjelju je Aaronov menadžer za TMZ izjavio da je glumac hospitaliziran u Atlanti, Georgia, već tri dana. Prema njegovim riječima, Aarona su hitno odvezli u bolnicu nakon što je, penjući se stepenicama prema svom stanu, iznenada izgubio kontrolu nad nogama i pao.

Iako je na stranici GoFundMe opisano da je Aaron na "aparatima za održavanje života", njegov menadžer je tvrdio da je "stabilan" te da je mogao komunicirati s obitelji i profesionalnim timom. Liječnici, prema menadžeru, još uvijek provode testove i nisu utvrdili što je dovelo do njegovog teškog pada.

Foto: Aton Pak

Aaronova posljednja hitna medicinska situacija događa se nakon što je već zabrinuo fanove u veljači 2022., kada je hitno prevezen u bolnicu nakon što je iskašljavao krv. Glumac je tada patio i od visoke temperature, a iako konačna dijagnoza nije otkrivena, mediji su izvijestili da su liječnici sumnjali na gripu tipa A i upalu pluća. Aaron se također 2019. borio s teškom infekcijom gornjih dišnih puteva.

Izgubio 90 kilograma

U listopadu je Aaron objavio da se osjeća "preplavljeno i blagoslovljeno" nakon što je izgubio nevjerojatnih 90 kilograma. Glumac visok 203 centimetra rekao je da je smršavio na 170 kilograma, nakon što je 2012. godine težio čak 260 kilograma. Zvijezda filma "The Blind Side" izjavio je kako mu je pogled na tu ekstremnu brojku na vagi pomogao da shvati da se doslovno prejeda.

U vrijeme objave o gubitku težine, Aaron je rekao da mu je ostalo još samo 25 kilograma do ciljane težine od 145 kilograma.

​- To bi me vratilo na istu težinu koju sam imao s četrnaest godina dok sam igrao nogomet u srednjoj školi - objasnio je.

Prema njegovim riječima, 2024. je počeo koristiti popularni lijek za mršavljenje Ozempic, ali ga je morao prekinuti nakon što je doživio alergijsku reakciju. Nakon toga, Aaron se okrenuo povremenom postu kako bi smršavio. Rekao je da je također promijenio prehranu, smanjivši unos hrane bogate šećerom i ugljikohidratima.

Aaron je 2023. godine za Američku udrugu za srce otkrio da mu je ranije dijagnosticirano kongestivno zatajenje srca. Bio je pod posebnim rizikom zbog više članova obitelji kojima su dijagnosticirane bolesti srca. Samo u 2020. godini hospitaliziran je tri puta, jednom zbog COVID-19 i dva puta zbog zatajenja srca. Zatim mu je 2021. dijagnosticiran dijabetes, što ga je potaknulo da krene na put ozdravljenja.