PRIZNALA JE

Sharon Stone: Bila sam na spoju sa 16 godina mlađim reperom...

Piše Davor Lugarić,
Sharon Stone: Bila sam na spoju sa 16 godina mlađim reperom...
Foto: Hubert Boesl/DPA

Sharon Stone priznala da je izašla s reperom Nellyjem, ali drugog spoja nije bilo! Nakon 21 godine opet izlazi i pušta kosu. Nelly u braku s Ashanti, dobili dijete

Voditelj Andy Cohen upitao je u emisiji "Watch What Happens Live" glumicu Sharon Stone (67) je li ikad izašla s 50-godišnjim reperom Nellyjem, pravim imenom Cornell Iral Haynes Jr..

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

- Da, jesam - priznala je glumica i nasmiješila se.

I dalje ostaje nejasno kad su izlazili, točnije kad su izašli. Stone je priznala da druženje nije baš potrajalo, malo je reći.

- Nikad nismo izašli na drugi spoj - objasnila je glumica.

Sharon Stone sama je, barem što se javnosti tiče, posljednjih 21 godinu. Od Phila Bronsteina razvela se 2004. nakon 16 godina braka. Prije toga, Stone je bila u braku s Michaelom Greenburgom od 1984. do 1987. godine. Dala je naslutiti da se "vraća u igru".

Los Angeles: Poznati na premijeri filma Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story
Foto: Benkey/PRESS ASSOCIATION

- Počela sam izlaziti, ponovno sam djevojka. I puštam kosu - otkrila je ponosno Stone.

Nelly je u braku s Ashanti od prosinca 2023. godine. Njih dvoje su prethodno bili u vezi od 2003. do 2013., a nedavno su se ponovno rastali. U srpnju 2024. su dobili prvo dijete. 

