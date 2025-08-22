Christine Baranski (73) je u vezi s pjevačicom (26)? Ovaj potez je potaknuo šuškanja o romansi

Christine Baranski (73), zvijezda serije 'Pozlaćeno doba', izazvala je lavinu glasina. Američka glumica pozornost medija privukla je zbog nagađanja o mogućoj vezi s pop pjevačicom, King Princess (26), pravim imenom Mikaela Mullaney Straus. N edavno su se zajedno pojavile na premijeri mjuzikla 'Mamma Mia!' u New Yorku, gdje su se držale za ruke.

Pažnju je privukla i objava King Princess na njenom Instagramu, uz fotografije s crvenog tepiha popraćene opisom.

- Ljubav je u zraku - stoji u opisu ispod objave.

Komentari su privukli pažnju pratitelja i potaknuli glasine o njihovu odnosu

'Ono što mi se najviše sviđa kod ovoga, ne znam je li ovo stvarno ili ne', 'Ne znam je li ovo šala, ali volim to u svakom slučaju.', 'O moj Bože, Sarah Paulson i Holland Taylor xx', pisali su.

Foto: Ian West

Iako su javnim nastupima zbunjivale mnoge, u svibnju su za magazin Interview pojasnile da su samo prijateljice. King Princess tada je savjetovala Christine da ne pridaje previše pažnje nagađanjima, naglasivši kako će 'ljudi uvijek komentirati'. Christine je u istom razgovoru otkrila i detalj s njihove prve večeri.

- Na našem prvom izlasku konačno smo sjele na večeru. Za šankom smo pile martinije i razgovarale o bakama koje su snažno utjecale na naše živote. Tu smo se zaista povezale - prisjetila se glumica.

King Princess i Christine upoznale su se u Münchenu, na snimanju nove sezone serije 'Nine Perfect Strangers'. Mikaela je u seriji utjelovila Tinu, razigrane i pomalo buntovne glazbenice s problemima kontrole bijesa, što je njezina prva velika glumačka uloga. Ujedno je otkrila da je to uloga s kojom se i ona sama može poistovjetiti, a Christine je istaknula da je Mikaela 'savršeno odabrana za ulogu '.

- Željela sam se zabaviti, upoznati ljude i naučiti nešto novo - prokomentirala je Mikaela.

Foto: Instagram

Christine u seriji glumi Victoriju, ženu s mračnom tajnom koja u wellness centar dolazi sa svojom nestalom kćeri.

Inače, Chrisitne je ranije bila u braku s pokojnim suprugom Matthewom Cowlesom. S njime je dobila i dvije kćeri, danas odrasle žene Isabelu (41) i Lily (37). Također, poznato je da je Mikaela četiri godine bila u vezi s kreativnim direktirom Quinnom Wilsonom.