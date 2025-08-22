Obavijesti

Show

Komentari 0
'LJUBAV JE U ZRAKU'

Christine Baranski (73) je u vezi s pjevačicom (26)? Ovaj potez je potaknuo šuškanja o romansi

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Christine Baranski (73) je u vezi s pjevačicom (26)? Ovaj potez je potaknuo šuškanja o romansi
4
Foto: instagram/Andrew Sims/NEWS SYNDICATION/kolaž

Christine Baranski (73) i pjevačica King Princess (26) potaknule su glasine o vezi nakon što su viđene zajedno na premijeri 'Mamma Mia!' u New Yorku, gdje su se držale za ruke

Christine Baranski (73), zvijezda serije 'Pozlaćeno doba', izazvala je lavinu glasina. Američka glumica pozornost medija privukla je zbog nagađanja o mogućoj vezi s pop pjevačicom, King Princess (26), pravim imenom Mikaela Mullaney Straus. Nedavno su se zajedno pojavile na premijeri mjuzikla 'Mamma Mia!' u New Yorku, gdje su se držale za ruke.

Pažnju je privukla i objava King Princess na njenom Instagramu, uz fotografije s crvenog tepiha popraćene opisom. 

- Ljubav je u zraku - stoji u opisu ispod objave. 

DVOJE POZNATIH GLUMACA Zvijezda serije 'Seks i grad' je otkrila: 'Bila sam s Perryjem na spoju 90-ih, smjestili su nam to'
Zvijezda serije 'Seks i grad' je otkrila: 'Bila sam s Perryjem na spoju 90-ih, smjestili su nam to'

Komentari su privukli pažnju pratitelja i potaknuli glasine o njihovu odnosu

'Ono što mi se najviše sviđa kod ovoga, ne znam je li ovo stvarno ili ne', 'Ne znam je li ovo šala, ali volim to u svakom slučaju.', 'O moj Bože, Sarah Paulson i Holland Taylor xx', pisali su. 

Premijera filma Mamma Mia! Here We Go Again koji se snimao na Visu
Foto: Ian West

Iako su javnim nastupima zbunjivale mnoge, u svibnju su za magazin Interview pojasnile da su samo prijateljice. King Princess tada je savjetovala Christine da ne pridaje previše pažnje nagađanjima, naglasivši kako će 'ljudi uvijek komentirati'. Christine je u istom razgovoru otkrila i detalj s njihove prve večeri.

- Na našem prvom izlasku konačno smo sjele na večeru. Za šankom smo pile martinije i razgovarale o bakama koje su snažno utjecale na naše živote. Tu smo se zaista povezale - prisjetila se glumica.

SAO PAOLO, RIO DE JANEIRO... Metaklapa na turneji iz snova: Spoj Dalmacije i Iron Maidena oduševio je brazilsku publiku!
Metaklapa na turneji iz snova: Spoj Dalmacije i Iron Maidena oduševio je brazilsku publiku!

King Princess i Christine upoznale su se u Münchenu, na snimanju nove sezone serije 'Nine Perfect Strangers'. Mikaela je u seriji utjelovila Tinu, razigrane i pomalo buntovne glazbenice s problemima kontrole bijesa, što je njezina prva velika glumačka uloga. Ujedno je otkrila da je to uloga s kojom se i ona sama može poistovjetiti, a Christine je istaknula da je Mikaela 'savršeno odabrana za ulogu '.

- Željela sam se zabaviti, upoznati ljude i naučiti nešto novo  - prokomentirala je Mikaela. 

Foto: Instagram

Christine u seriji glumi Victoriju, ženu s mračnom tajnom koja u wellness centar dolazi sa svojom nestalom kćeri.

PRIZNALA JE Sharon Stone: Bila sam na spoju sa 16 godina mlađim reperom...
Sharon Stone: Bila sam na spoju sa 16 godina mlađim reperom...

Inače, Chrisitne je ranije bila u braku s pokojnim suprugom Matthewom Cowlesom. S njime je dobila i dvije kćeri, danas odrasle žene Isabelu (41) i Lily (37). Također, poznato je da je Mikaela četiri godine bila u vezi s kreativnim direktirom Quinnom Wilsonom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nekada je osvajala srca farmera u 'Ljubav je na selu', a sada je otkrila svoje atribute u badiću
INES PETRIĆ

Nekada je osvajala srca farmera u 'Ljubav je na selu', a sada je otkrila svoje atribute u badiću

Ines Petrić gledatelji su upoznali 2015. u 'Ljubav je na selu', a od tada je više puta tražila ljubav i mijenjala farmere, od domaćih do onih iz inozemstva. No, sada je pokazala svoju 'vatrenu' figuru u badiću...
Atraktivni pjevač iz BiH pozirao sa svojom djevojkom na SFF-u: Nosi titulu najljepše Mostarke...
MILJENIK ŽENA

Atraktivni pjevač iz BiH pozirao sa svojom djevojkom na SFF-u: Nosi titulu najljepše Mostarke...

Emir Lapsus zasjao na Sarajevo Film Festivalu s djevojkom Emom, najljepšom Mostarkom! Nedavno je objavio pjesmu koja je procurila ranije na društvenim mrežama, ali ga to nije pokolebalo...
FOTO Gabi Novak sada počiva uz Arsena, Matiju i svoju majku na zagrebačkome Mirogoju...
Oproštaj od dame hrvatske glazbe

FOTO Gabi Novak sada počiva uz Arsena, Matiju i svoju majku na zagrebačkome Mirogoju...

Ovih dana obitelj i najbliži u tišini su se oprostili od Gabi Novak, glazbene dive koja nas je napustila 11. kolovoza u 90. godini. Na zagrebačkom Mirogoju sad počiva uz svoje najmilije, supruga Arsena, sina Matiju i majku Elizabetu Reiman

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025