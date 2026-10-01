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OTKRILA JE DETALJE

Zvijezda serije 'One Tree Hill' se udala za djevojku nogometašicu

Piše Zrinka Medak Radić,
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Zvijezda serije 'One Tree Hill' se udala za djevojku nogometašicu
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Foto: Nathan Howard
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Sophia Bush i Ashlyn Harris u tajnosti izrekle sudbonosno da

Admiral

Poznata američka glumica Sophia Bush i bivša profesionalna nogometašica Ashlyn Harris tajno su stupile u brak. Par je odlučio proslaviti svoju ljubav daleko od medijske pompe, a detalje su otkrili u nadolazećim memoarima glumice te u ekskluzivnom intervjuu za poznati modni časopis. Vjenčanje se održalo u intimnoj atmosferi u sjevernom dijelu savezne države New York tijekom ljeta 2025. godine.

Bush i Harris, koje su u vezi tri godine, odlučile su se za vrlo privatnu ceremoniju kojoj su prisustvovali samo njihovi najbliži. Posebnu ulogu na vjenčanju imalo je dvoje djece bivše nogometašice, Sloane i Ocean. 

Odluka o zadržavanju ovog važnog događaja u tajnosti bila je potpuno svjesna. Obje žene provele su velik dio svog odraslog života pod povećalom javnosti. Glumica, najpoznatija po ulozi u seriji One Tree Hill, i njena partnerica kao vrhunska sportašica, osjetile su potrebu da ovaj trenutak sačuvaju samo za sebe i svoje voljene.

2026 World Cup - Sophia Bush And Ashlyn Harris At France vs Paraguay
Foto: Guerin Charles/ABACA/ABACA

Radi autentičnosti i mira, izbjegle su pritisak koji često dolazi s velikim vjenčanjima.

​- Kada dođete do ove faze u životu, počnete razdvajati ono što je vaše od onoga što je uvijek na neki način pripadalo svima ostalima - rekla je Bush novinarima objašnjavajući njihovu odluku.

Posebnu radost opuštena ceremonija donijela je djeci.

​- Djeca su samo trčala i bila sretna, brale smo cvijeće na imanju - prisjetila se Harris.

​- Bilo im je jako zabavno jer to nije bio dan ispunjen pritiskom koji je previše za malu djecu - dodala je bivša nogometašica.

Večer su završili u pravom obiteljskom duhu, pekući sljezove kolačiće uz vatru. Bush je taj trenutak opisala kao neprocjenjiv i bez ikakvog stresa, ističući kako dani vjenčanja ponekad uopće ne izgledaju tako.

2017 amfAR Gala Los Angeles
2017 amfAR Gala Los Angeles | Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL

Nakon samog čina, umjesto objave na društvenim mrežama, par je putovao diljem zemlje kako bi sretnu vijest osobno priopćio svojim najbližima. Tek kada su svi njima važni ljudi saznali novosti, glumica je osjetila spremnost da svoj novi status podijeli s ostatkom svijeta.

​- Nisi moja partnerica, znaš? Ti si moja supruga - rekla je Bush svojoj životnoj suputnici.

​- I osjećaj je tako nevjerojatan kada to izgovorim - dodala je.

Detalje ovog intimnog slavlja par je podijelio s javnošću nedugo prije objave prvih memoara popularne glumice, pod nazivom And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress, koji izlaze krajem listopada. Knjiga na kojoj je radila gotovo deset godina donosi dubok uvid u njezin osobni rast i preobrazbu.

Podsjetimo, Bush i Harris prvi su se put upoznale 2019. godine. Njihov odnos prerastao je u romantičnu vezu tek nakon što su obje prošle kroz teške razvode.

Ted Lasso Season 2 Premiere - Los Angeles
Foto: OConnor/AFF-USA.com

Bush je u kolovozu 2023. godine podnijela zahtjev za razvod od tadašnjeg supruga Granta Hughesa, nakon samo 13 mjeseci braka. Mjesec dana kasnije, Harris je zatražila razvod od svoje bivše suigračice Ali Krieger, s kojom je provela gotovo četiri godine u braku.

Sredinom travnja 2024. godine, glumica je prekinula medijska nagađanja snažnim esejem za časopis Glamour, u kojem je javno progovorila o svojoj seksualnosti i potvrdila vezu s Harris. U tom je tekstu otvoreno pisala o osobnim borbama, uključujući teško putovanje kroz probleme s plodnošću tijekom bivšeg braka, te o dubokoj povezanosti koju je pronašla u novoj vezi. Obje su jedna drugoj bile najveća podrška tijekom procesa razvoda.

*uz korištenje AI-ja
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