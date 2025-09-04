Obavijesti

Zvijezda serije 'U dobru i zlu' pozirala kao Tommy Shelby: Svašta se sprema, samo pratite

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zvijezda serije 'U dobru i zlu' pozirala kao Tommy Shelby: Svašta se sprema, samo pratite
9
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/

U PETAK NA KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom TV programu, kinima, streamingu, sapunicama

Emitiranje nove sezone serije 'U dobru i zlu' počinje na Novoj TV 9. rujna. U njoj neće nedostajati zavrzlama - nakon dramatičnog upada Jakova na zaruke Mire i Une emocionalni vrtlog tek počinje, a sudbina mnogobrojnih odnosa ostaje nerazriješena... O seriji, ali i o privatnom životu te planovima, razgovarali smo s Tomom Medvešekom, koji igra Jakova Sriću.

SAMO UZ 24SATA Zvijezde serije 'Sjene prošlosti' kao Gere i Julia u 'Zgodnoj ženi': Uživali smo na snimanju
Zvijezde serije 'Sjene prošlosti' kao Gere i Julia u 'Zgodnoj ženi': Uživali smo na snimanju

- Svašta se sprema, bit će tu puno sriće i nesriće, samo pratite - rekao nam je Toma, koji dolazi iz glumačke obitelji...

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Doznajte sve i o argentinskoj seriji 'In The Mud', ali i o filmu 'Drakula'. U središtu je glumac Caleb Landry Jones, a tu je i veliki Christoph Waltz.

OBOŽAVALA JE BAJKE Znaš li tko sam? S tri godine znala je da će biti glumica, a suprug ju je zaveo u školi...
Znaš li tko sam? S tri godine znala je da će biti glumica, a suprug ju je zaveo u školi...

U Zagrebu je u ponedjeljak bila premijera filma 'Taxi ljubav', koji od 4. rujna dolazi u hrvatska kina. U glavnoj ulozi je Ljubomir Kerekeš, koji glumi branitelja koji ne pristaje na mirovinu nego odluči voziti taksi, a redatelj je Milo Ostović.

Foto: PIXSELL/

U Vremeplovu pročitajte o životu velikana Ljubiše Samardžića, koji nas je napustio prije osam godina...

