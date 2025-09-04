Zvijezda serije 'U dobru i zlu' pozirala kao Tommy Shelby: Svašta se sprema, samo pratite

Emitiranje nove sezone serije 'U dobru i zlu' počinje na Novoj TV 9. rujna. U njoj neće nedostajati zavrzlama - nakon dramatičnog upada Jakova na zaruke Mire i Une emocionalni vrtlog tek počinje, a sudbina mnogobrojnih odnosa ostaje nerazriješena... O seriji, ali i o privatnom životu te planovima, razgovarali smo s Tomom Medvešekom, koji igra Jakova Sriću.

- Svašta se sprema, bit će tu puno sriće i nesriće, samo pratite - rekao nam je Toma, koji dolazi iz glumačke obitelji...

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Doznajte sve i o argentinskoj seriji 'In The Mud', ali i o filmu 'Drakula'. U središtu je glumac Caleb Landry Jones, a tu je i veliki Christoph Waltz.

U Zagrebu je u ponedjeljak bila premijera filma 'Taxi ljubav', koji od 4. rujna dolazi u hrvatska kina. U glavnoj ulozi je Ljubomir Kerekeš, koji glumi branitelja koji ne pristaje na mirovinu nego odluči voziti taksi, a redatelj je Milo Ostović.

Foto: PIXSELL/

U Vremeplovu pročitajte o životu velikana Ljubiše Samardžića, koji nas je napustio prije osam godina...