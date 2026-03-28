Zvijezda 'Stranger Thingsa' je ismijala Timothéeja Chalameta

Glumac Gaten Matarazzo, najpoznatiji po ulozi Dustina Hendersona u seriji 'Stranger Things', objavio je promotivni video za svoj novi film 'Pizza Movie' u kojem se narugao kolegi Timothéeju Chalametu. Podijelio je nedavno video u kojem stoji u parku na brdu s pogledom na predgrađe i iz sveg glasa viče o svom novom filmu. Cijela scena direktna je parodija na video koji je Chalamet objavio krajem prošle godine kako bi promovirao svoj film 'Marty Supreme'.

​- Pizza Movie je američki film koji izlazi trećeg travnja 2026. godine! - vikao je Matarazzo u kameru.

Ubrzo mu se pridružio i kolega iz filma, Sean Giambrone (26).

​- Prikazuje se na Hulu, streaming! Nije u kinima, htjeli smo da bude u kinima, ali rekli su 'Ne'! - dodao je Giambrone.

Njihov video vjerno oponaša Chalametov, u kojem je on s krovova zgrada vikao o svom filmu 'Marty Supreme' koji je izašao za Božić 2025. godine.

Matarazzova zafrkancija nije stala na imitaciji. Pred kraj videa, dok se prikazivao logo filma Pizza Movie, čuje se kako zvijezda serije 'Stranger Things' dobacuje komentar koji je očito usmjeren na Chalameta.

​- Usput, želimo jasno reći da volimo balet i da volimo operu!

​- Ja ne - odgovorio mu je Giambrone, na što je Matarazzo u šali rekao: 'Zašto bi to rekao?'

Ova razmjena replika bila je osvrt na Chalametove komentare iz veljače, kad je u jednom intervjuu izjavio kako su balet i opera 'umiruće umjetničke forme' za koje 'više nikoga nije briga'. Ta je izjava izazvala burne reakcije u umjetničkoj zajednici. Chalametova izjava nije prošla nezapaženo. Čak ga je i redatelj Steven Spielberg suptilno prozvao na SXSW konferenciji.

​- Iskustvo se događa u filmovima i na koncertima. A događa se, usput rečeno, i u baletu i operi. Želimo da to traje. Želimo da traje zauvijek - rekao je Spielberg uz pljesak publike.

Ova parodija dolazi u nezgodnom trenutku za glumca, koji je sredinom ožujka doživio i razočaranje na dodjeli Oscara, gdje je bio nominiran za najboljeg glumca za ulogu u filmu 'Marty Supreme', ali je kipić otišao u ruke Michaela B. Jordana.

Dodatne neugodnosti glumcu je stvorila i bivša partnerica, manekenka Sarah Tena (32), koja je nedavno za Daily Mail izjavila kako je Chalamet pokazao 'nepoštovanje' kada je započeo vezu s Kylie Jenner nedugo nakon njihovog prekida. Tena tvrdi da je s glumcem bila u ozbiljnoj vezi od 2020. do 2023. godine i da su ostali u kontaktu sve do početka godine kada je on viđen s reality zvijezdom. Chalamet i Jennerova, koja se proslavila u showu 'Keeping Up With the Kardashians', u vezi su od 2023. godine.

