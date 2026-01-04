Obavijesti

HUMANITARNI KONCERT

Zvijezde uz ‘Veliko purgersko srce: U Lisinskom pjevaju Boris Novković, Zdenka Kovačiček...

Piše Davor Lugarić,
Zvijezde uz ‘Veliko purgersko srce: U Lisinskom pjevaju Boris Novković, Zdenka Kovačiček...
Ante Gelo je iz Dinamova VIP salona pozvao sve na humanitarni koncert Dinamove zaklade Nema predaje koji će u Lisinskom biti 1. veljače. Dodao je da će pjevati najljepše zagrebačke pjesme

Meni je kao dinamovcu i Zagrepčaninu te istinskom ljubitelju Zagreba velika čast i privilegij sudjelovati na ovakvom koncertu kakav će biti u Lisinskom. Drago mi je jer u organizaciji sudjeluje mnogo ljudi, sjajnih izvođača i umjetnika. Zagreb je uvijek bio otvoren prema svima i uvijek je davao mnogo svima. Pozivam vas sve da dođete na novo izdanje koncerta 'Veliko purgersko srce'.

Riječi su to Ante Gele, koji je iz Dinamova VIP salona pozvao na humanitarni koncert Dinamove zaklade Nema predaje koji će u Lisinskom biti 1. veljače. Dodao je da će pjevati najljepše zagrebačke pjesme, kao i one koje su proslavile Dinamo i Hrvatsku. Osim njega, na druženje u Dinamov dom Maksimir stigli su Silvestar Dragoje Šomi iz benda Neki to vole vruće, Zdenka Kovačiček, Boris Novković, Jurica Pađen i članovi benda Aerodrom, Robert Mareković iz nekadašnje grupe Fantomi, Adalbert Turner Juci, Domagoj Vorberger iz benda Corto, Vitomir Ivanjek iz Zagrebačkih anđela, predstavnici Zagrebačkog orkestra ZET-a te Nika Pastuović i Tomo Kukić.

- Bio sam pionir Dinama, ali onda sam malo zapeo u školi i prestao sam trenirati. Poslije sam se razbolio i vratio treninzima zbog kondicije, igrao sam za INA Naftaplin kad mi je Zagreb ponudio ugovor. No pokojni otac Đorđe nije mi ni rekao za to, tad to nije bio siguran posao - rekao nam je Boris Novković, koji je i dalje vezan za Dinamo i nogomet.

- Pa bio sam dobar sa Zvonom i mnogima iz te Ćirine generacije. Tata je, dok sam bio u osnovnoj školi, ponekad došao po mene i izvukao me sa zadnjeg sata da odemo na Dinamo - otkrio je Boris pa nastavio:

- Naravno da sam se rado odazvao pozivu uprave da pjevam na ovom humanitarnom koncertu, ovo je zaista lijepa priča.

Koncertu se veseli i legendarna Zdenka Kovačiček.

- Kao rođenoj Zagrepčanki i, dakako, velikoj navijačici Dinama, nije me trebalo uopće nagovarati da se pridružim ovoj sjajnoj ekipi i koncertu 'Veliko purgersko srce'. Upućena sam u rad zaklade, znam koliko su pomogli potrebitima, posebno djeci, te bih se, da me nisu nazvali, sama javila da sudjelujem na koncertu - rekla je Zdenka Kovačiček.

Na druženju u Maksimiru nisu mogli biti Matija Cvek, Korina Rogić i Miran Hadži Veljković, koji će također nastupiti na koncertu "Veliko purgersko srce" 1. veljače u Lisinskom. Ulaznice za koncert moguće je nabaviti na blagajni KD "Vatroslav Lisinski" ili na lisinski.hr, a sav prihod od koncerta bit će doniran najranjivijim skupinama našeg društva ili transparentno usmjeren u nove humanitarne projekte Zaklade Nema predaje.

