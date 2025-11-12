Obavijesti

NOVA ODLUKA SUDA

Zvijezdu (81) popularne serije 'Squid Game' oslobodili optužbi za seksualno zlostavljanje...

Foto: Profimedia

Viši sud u Južnoj Koreji poništio je presudu iz 2024. kojom je O Yeong-su bio proglašen krivim za napad na ženu iz 2017. godine

Južnokorejski glumac O Yeong-su, poznat po ulozi u popularnoj seriji 'Squid Game', oslobođen je optužbi za seksualno zlostavljanje. Viši sud u Suwonu u utorak je poništio presudu iz 2024. godine, kojom je bio proglašen krivim i osuđen na osam mjeseci uvjetne kazne, javlja BBC.

Sud je naveo da postoji sumnja u iskaz navodne žrtve jer je od događaja prošlo mnogo vremena. 

- Postoji mogućnost da je sjećanje žrtve s vremenom iskrivljeno, a kada postoji sumnja... optuženiku se mora dati prednost sumnje - poručio je sud.

Los Angeles, United States. 12th June, 2022. LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - JUNE 12: South Korean actor O Yeong-su (Oh Young-soo) arrives at Netflix's 'Squid Game' Los Angeles FYSEE Special Event held at Raleigh Studios on June 12, 2022 in Los Angeles, Ca
Foto: Profimedia

Navodna žrtva oštro je reagirala na presudu.

- Unatoč današnjoj presudi, nastavit ću govoriti istinu do samog kraja - rekla je u izjavi koju je objavila organizacija za ženska prava Womenlink.

Iz organizacije su poručili da su ogorčeni presudom koja još jednom prikriva seksualno nasilje u svijetu kazališta. Glumac je 2022. godine optužen da je 2017., tijekom boravka u ruralnom dijelu zemlje zbog kazališne predstave, protiv volje zagrlio i poljubio ženu u obraz. Žena ga je prvi put prijavila 2021., ali je slučaj tad zatvoren. Istraga je kasnije ponovno otvorena na njezin zahtjev.

637636185
Foto: Profimedia

Nakon što je čuo oslobađajuću presudu, O je lokalnim medijima izjavio kako osjeća 'zahvalnost sudu na mudroj presudi'. Još nije jasno hoće li se tužiteljstvo žaliti na ovu odluku. O Yeong-su svjetsku je slavu stekao ulogom u Netflixovoj seriji 'Squid Game'. Godine 2022. postao je prvi južnokorejski glumac koji je osvojio Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca.

