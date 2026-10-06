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UOČI UTAKMICE

24sata u bazi 'vatrenih': Igrači su se povukli u tamu svoje kože, na zadnjem treningu sve frcalo!

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
24sata u bazi 'vatrenih': Igrači su se povukli u tamu svoje kože, na zadnjem treningu sve frcalo!
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Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Dojam koji nosimo iz baze reprezentacije je da su svi uzdrmani, što je i logično, ali i da ni sami ne znaju što očekivati večeras. Kako od navijača s tribina, tako i od sebe samih. Nadaju se podršci i puno boljoj igri...

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Ništa se nije promijenilo kada je u pitanju gužva oko hrvatske nogometne reprezentacije na dan utakmica u Splitu. U njenu stalnu bazu hotel Le Meridien Lav  svratile su obitelji i prijatelji pojedinih igrača, navijači željni selfija i potpisa... Sve je ostalo isto bez obzira na dva bolna poraza koja su definitivno utjecala na atmosferu. 

Pokretanje videa...

Trening na Poljudu VIDEO
Trening na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
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Jedino što je bilo primjetno u odnosu na neka ranija okupljanja je manje igrača u hodniku hotela i kafiću. Spustili bi se tek oni kojima su došli prijatelji i rodbina, ostali su se vjerojatno povukli "u tamu svoje kože", kako bi to znao reći legendarni trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević, i samo ih je obavezni program poput doručka i ručka ili aktivacijske šetnje okupio u holu i dao priliku navijačima da i oni dotaknu svoje idole, dobiju koji potpis, zajedničku fotografiju ili razmjene pokoju rečenicu. Uglavnom podrške...

- Mi smo Hrvati uvijek pokazali zajedništvo kada je bilo najteže, ako je neka nevolja, poplava, potres, požar... mi se svi skupimo. Ja se nadam da ćemo se skupiti i ovaj put, bez obzira što jedna obična utakmica nije za usporedbu s katastrofama koje ugrožavaju živote, ali nadam se da ćemo se okupiti i pomoći onima koji su nas toliko puta usrećili. Jer njima je danas prije svega potrebna podrška – kazao nam je Ivan s Kupresa, koji je došao u Split s dvojicom sinova, najprije pred hotel reprezentacije, nakon toga na Rivu, a na koncu i na Poljud. 

Hrvatska nogometna reprezentacija
Foto: Tomislav Gabelić/24sata
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Napadač Real Madrida otpao za utakmicu Španjolske na Poljudu

I on je, poput većine naših navijača ulaznice kupio odavno, prije nego li su se dogodili teški porazi protiv Španjolske i Engleske. 

Unutar hotela uobičajeni ritam, predsjednik HNS-a na sastancima sa sponzorima, skupa s direktorom Stipom Pletikosom na protokolarnom ručku sa Španjolcima, Nikša Martinac u brigama oko ulaznica, Tomislav Pacak i Marko Cvijanović oko medijskih akreditacija i zahtjeva, liječnička služba na čelu s dr. Juricom Rakićem okupirana brigom oko igrača i virozom koja se uselila u svlačionicu, izbornik Slaven Bilić sa svojim stožerom na uobičajenom sastanku, na kojem se bruse posljednji detalji onoga što bi reprezentacija trebala odigrati na Poljudu. Ozbiljnih lica otišli su dalje, svjesni i sami da je na njima velika odgovornost da se iskupe za najteži poraz u povijesti. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Zadnji trening bio je baš na nož, sve je frcalo, igrači su išli do maksimuma, još da se to preseli na utakmicu... - zaželio je u prolazu predsjednik Kustić, koji je kao i obično za vrijeme treninga reprezentacije nizao krugove oko terena Poljuda s direktorom Stipom Pletikosom. Tu su praksu uveli još u Katru i od tada je postala njihova svakodnevna rutina. Nekoliko kilometara pješačenja dobro je za zdravlje, ali i kvalitetno provedeno vrijeme za razmjenu mišljenja, dogovore... 

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
UNUTARNJI MIR Nakon blamaže protiv Engleza, dio 'vatrenih' utjehu pronašao na misi. Dočekao ih je pljesak
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Dojam koji nosimo iz baze reprezentacije je da su svi uzdrmani, što je i logično, ali i da ni sami ne znaju što očekivati večeras. Kako od navijača s tribina, tako i od sebe samih. Svjesni su da su uprskali stvar, ali jednako tako i uvjereni da će ih navijači podržati, jer i dalje mogu ispuniti primarni cilj, a to je opstanak u skupini A Lige nacija. Za to će im, bez obzira na teške poraze protiv Španjolaca i Engleza, najvjerojatnije biti dovoljan još jedna remi, na koncu konca protiv Čeha u Osijeku, što ne bi trebao biti nepremostiv zadatak. 

Za kraj smo ostavili sličicu uoči uobičajene jutarnje aktivacije, sreli smo u šetnji oružare reprezentacije. Našalili smo se s dobrim duhom Mladenom Pilčićem kako mu je ten i dalje ljetni iako je ljeto već prošlo, a on je na brzinu odgovorio:

- Ma to mi je od tlaka, nije od sunca...

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici
Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Poznavajući legendarnog Pileta već tridesetak godina, ne bismo se okladili da to nije bila njegova šala na aktualni trenutak. Koji definitivno nije dobar... Ali, što je tu je, nadajmo se da su igrači i izbornik svjesni kako su se sami doveli u ovu poziciju, kao i da sami iz nje mogu pronaći izlaz. Bilo bi lijepo ovo okupljanje zaključiti pozitivnim rezultatom protiv aktualnih europskih i svjetskih prvaka, ali vjerujemo da bi se navijači u ovom trenutku zadovoljili i jednom hrabrom, agresivnom, muškom utakmicom od prve do zadnje minute. Pa što bude...

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