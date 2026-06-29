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NOVI POTRES NA POLJUDU

A SAD ADIO?! Livaja napušta Hajduk! Klub donio odluku, ovo je malo tko mogao očekivati

Piše 24sata,
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A SAD ADIO?! Livaja napušta Hajduk! Klub donio odluku, ovo je malo tko mogao očekivati
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Hajduk svladao Dinamo i pobjegao najvećem rivalu na plus sedam | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Livaja je sad u skupini s ranije otpisanim Zvonimirom Šarlijom, Filipom Krovinovićem i Hugom Guillamonom. Slobodni su naći novu sredinu za budućnost.

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Marko Livaja potjeran je s Hajdukovih priprema u Sloveniji zbog kršenja klupske discipline, objavio je Hajduk u nedjelju navečer i izazvao pravi 'potres'. Nije da se na razne 'potrese' s Poljuda nismo naviknuli, ali ovaj je posebno odjeknuo, o njemu se priča i pričat će se idućim danima, tjednima, mjesecima...

Livaja je, doznaju 24sata, s nekolicinom igrača ostao na team buildingu nakon utakmice Hrvatska - Gana dulje od onog što je klub dopustio. Za kaznu je ta skupina igrača dobila na idućem treningu dodatno trčanje, svi su ispunili svoju kaznu, ali Livaja je odbio, ušao je potom u verbalni sukob s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom...

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- Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti - objavio je Hajduk u priopćenju...

Livaja je od povratka na Poljud nosio Hajduk, bio je najbolji igrač kluba, vratio se u reprezentaciju, s njima osvojio broncu u Kataru, osvojio je dva Kupa, ali onaj najveći cilj, najveća želja navijača Hajduka, titula u HNL-u, nije osvojena. A prema svemu sudeći, Livaja do titule s Hajdukom neće doći, čini se da je najplaćeniji igrač Hajduka odigrao svoje na Poljudu...

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Kako doznaje Dalmatinski portal, Livaja će dobiti mogućnost da kao slobodan igrač potraži novi klub. Ušao je u zadnju godinu ugovora s Hajdukom, novi ugovor, kojeg je najavljivao bivši sportski direktor Goran Vučević nije potpisan, iz kluba su nedavno poručili kako se o novom ugovoru za Livaju trenutačno ne razmišlja... 

Livaja je sad u skupini s ranije otpisanim Zvonimirom Šarlijom, Filipom Krovinovićem i Hugom Guillamonom. Slobodni su naći novu sredinu za budućnost.

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Navodno Hajdukova desetka ima neke opcije na Bliskom istoku, uskoro bi više informacija o svemu što se događalo trebalo biti dostupno..

Livaja je za Hajduk odigrao 202 utakmice, zabio je nevjerojatna 104 gola i podijelio 61 asistenciju. Prije Hajduka igrao je za Inter, Lugano, Cesenu, Atalantu, Empoli, Rubin Kazan, Las Palamas i AEK...

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Komentari 50
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