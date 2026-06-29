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ANKETA

Kaos u Hajduku. Na čijoj strani ste vi u svađi Livaje i Garcije?

Piše Josip Tolić, Filip Sulimanec,
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Kaos u Hajduku. Na čijoj strani ste vi u svađi Livaje i Garcije?
Foto: Pixsell//

Hajduk nastavlja pripreme na Bledu do 1. srpnja kada igraju protiv Celja, a onda ih 9. srpnja čeka prva utakmica kvalifikacija za Europsku ligu protiv Žiline

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Umjesto da pripreme u Deželi prođu u miru i klupskoj, zajedničkoj, homogenoj atmosferi, šok! Fantazista Hajduka i najbolji igrač 'bilih' Marko Livaja je potjeran s priprema zato što je odbio kaznu trčanja.

- Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti - objavili su iz Hajduka.

KAZNA NA TRENINGU DOZNAJEMO Hajduk je zbog trčanja potjerao Livaju kući?!
DOZNAJEMO Hajduk je zbog trčanja potjerao Livaju kući?!

Njegova budućnost u klubu je neizvjesna, a nas zanima vaše mišljenje o situaciji. Jeste li na strani ikone Hajduka ili beskompromisnog trenera Garcije koji dulje vrijeme ima ambivalentan odnos s Livajom.

Na čijoj ste strani u sukobu Livaje i Garcije u Hajduku?

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Hajduk nastavlja pripreme na Bledu do 1. srpnja kada igraju protiv Celja, a onda ih 9. srpnja čeka prva utakmica kvalifikacija za Europsku ligu protiv Žiline. 

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Komentari 4
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