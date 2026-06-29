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KAOS UOČI POČETKA SEZONE

Tjeranje Livaje dijeli navijače Hajduka: 'Nije veći od kluba', 'Nama je i Perišić bio problem'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Tjeranje Livaje dijeli navijače Hajduka: 'Nije veći od kluba', 'Nama je i Perišić bio problem'
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Do prve utakmice sezone, one sa Žilinom u 1. pretkolu Europske lige, nije ostalo puno. Već 9. srpnja kreće sezona, a evo Hajduku novih problema...

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"Kapetan Hajduka Marko Livaja potjeran je s klupskih priprema u Sloveniji zbog kršenja discipline!", odjeknula je kao bomba ova vijest u nedjelju navečer... Kako doznaju 24sata, dio prvotimaca Hajduka ostao je dulje od dopuštenog na team buildingu nakon utakmice Hrvatska - Gana, za kaznu su na idućem treningu dobili trčanje krugova. Svi kažnjeni odradili su svoje krugove, svi osim Livaje, koji je ušao u sukob s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom...

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24sata Šolta: Gradnja na parceli iznad kuće Ivana Rakitića 24sata Šolta: Gradnja na parceli iznad kuće Ivana Rakitića
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Do prve utakmice sezone, one sa Žilinom u 1. pretkolu Europske lige, nije ostalo puno. Već 9. srpnja kreće sezona, a evo Hajduku novih problema...

ANKETA Kaos u Hajduku. Na čijoj strani ste vi u svađi Livaje i Garcije?
Kaos u Hajduku. Na čijoj strani ste vi u svađi Livaje i Garcije?

Vijest je izazvala lavinu komentara, navijači Hajduka su podijeljeni, evo što se sve piše po društvenim mrežama, izdvojili smo najbolje komentare.

"Čovjek ima više od milijun eura godišnje i problem mu je trčati krugove. Blago se njemu s takvim problemima u životu"

"Ovo ima samo kod nas. Dođe nekoliko pojačanja, ljudi se malo ponadaju kako će biti dobro, a onda upadnemo u kaos"

"Nakon Perišića, sad nam ni Livaja ne valja"

"Nakon ovoga nema šanse da ću obnoviti pretplatu"

"Ja sad idem po pretplatu, napokon se ponašamo kao profesionalni klub"

NAJVJERNIJA NAVIJAČICA FOTO Ljubavna priča Iris i Marka Livaje: Zbog nje se 'zločesti dečko' smirio. Sad je proključao
FOTO Ljubavna priča Iris i Marka Livaje: Zbog nje se 'zločesti dečko' smirio. Sad je proključao

"Najplaćeniji igrač opet ne sluša trenera i radi što želi. Možete li vi tako na svojem poslu?"

"Samo su čekali razlog da ga uklone. Podrška kapetanu"

"Nitko nije veći od kluba. Hvala Livaji na svemu, ali ovo je pravi put"

"Je li moguće da je klub napokon stao na stranu trenera. Koliko njih je Livaja već izbušio?"

"Tjeraju Livaju i Rebića, reprezezentativce, a dovode drugoligaše"

Na čijoj ste strani u sukobu Livaje i Garcije u Hajduku?

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OVO SU SVE KAZNE Svi Livajini incidenti: Od afere u reprezentaciji do srednjeg prsta navijačima. Fali samokontrole
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