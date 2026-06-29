Tjeranje Livaje dijeli navijače Hajduka: 'Nije veći od kluba', 'Nama je i Perišić bio problem'

"Kapetan Hajduka Marko Livaja potjeran je s klupskih priprema u Sloveniji zbog kršenja discipline!", odjeknula je kao bomba ova vijest u nedjelju navečer... Kako doznaju 24sata, dio prvotimaca Hajduka ostao je dulje od dopuštenog na team buildingu nakon utakmice Hrvatska - Gana, za kaznu su na idućem treningu dobili trčanje krugova. Svi kažnjeni odradili su svoje krugove, svi osim Livaje, koji je ušao u sukob s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom...

POGLEDAJTE GALERIJU:

Do prve utakmice sezone, one sa Žilinom u 1. pretkolu Europske lige, nije ostalo puno. Već 9. srpnja kreće sezona, a evo Hajduku novih problema...

Vijest je izazvala lavinu komentara, navijači Hajduka su podijeljeni, evo što se sve piše po društvenim mrežama, izdvojili smo najbolje komentare.

"Čovjek ima više od milijun eura godišnje i problem mu je trčati krugove. Blago se njemu s takvim problemima u životu"

"Ovo ima samo kod nas. Dođe nekoliko pojačanja, ljudi se malo ponadaju kako će biti dobro, a onda upadnemo u kaos"

"Nakon Perišića, sad nam ni Livaja ne valja"

"Nakon ovoga nema šanse da ću obnoviti pretplatu"

"Ja sad idem po pretplatu, napokon se ponašamo kao profesionalni klub"

"Najplaćeniji igrač opet ne sluša trenera i radi što želi. Možete li vi tako na svojem poslu?"

"Samo su čekali razlog da ga uklone. Podrška kapetanu"

"Nitko nije veći od kluba. Hvala Livaji na svemu, ali ovo je pravi put"

"Je li moguće da je klub napokon stao na stranu trenera. Koliko njih je Livaja već izbušio?"

"Tjeraju Livaju i Rebića, reprezezentativce, a dovode drugoligaše"