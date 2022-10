Aco: Dva nadarena klinca igrat će za Hrvatsku, ne za Njemačku. Nadam se. Tu selfija nema...

Aco Petrović vrlo je aktivan otkako je postao sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza. Aco putuje Europom, razgovara s reprezentativcima i onima koji će to možda tek postati na spisku koji će on kreirati jer pokrit će i izborničku ulogu do sljedećeg ljeta.

Petrović je, dok ne otkrije i na koje igrače računa za nadolazeće dvije utakmice pretkvalifikacija za Eurobasket, otkrio da je njegov jedan posjet vrlo vjerojatno upalio za budućnost hrvatske košarke.

- Nadam se da sam uspio dogovoriti da dva nadarena klinca 2005. i 2006. godište igraju za našu, a ne njemačku reprezentaciju. Tu selfija nema - napisao je.

- Na Europskom prvenstvu 2025. bit ćemo kompetitivni. Matković, Prkačin, Branković, Rudan, Drežnjak, Bender, Ivšić, Buljan... Stavimo ih u kontekst tri godine. Imamo dobar materijal. Čini se da smo dodirnuli dno, ali kad sam pogledao popis... Neću kriti, interes nam je riješiti u studenom, prvi smo i u kvalifikacijama. To je dobar cilj za ovu reprezentaciju - govorio je nedavno Aco po ustoličenju na direktorsku funkciju.

- Hrvatska će se plasirati na EP 2025., to uopće ne dvojim, ali moramo znati kojim putem idemo i dobro je da imamo tri godine da se vratimo u korito prepoznatljivosti i počnemo funkcionirati kao kao moderne reprezentacije, a to je kroz sljedeće korake. Defenzivna prepoznatljivost, Hrvatska to mora imati. Sve reprezentacije koje su se na EP-u branile kroz duboko zoniranje, bile su osuđene na propast. Ako mi to ne profiliramo u tri godine, branjenje picka na kvalitetan način, nećemo se uspjeti vratiti na kompetitivan rezultat. Od toga trebamo početi.

