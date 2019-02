Realu je VAR spasio stvar: Evo zašto je Ajaxu poništen gol...

Real je slavio 2-1 protiv Ajaxa u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. No opasno je visio europski prvak u Amsterdamu protiv mlade i poletne momčadi koja je povela 1-0, ali joj je poništen gol u povijesnoj odluci - prvom korištenju VAR-a u Ligi prvaka.

Ajax je prvo poluvrijeme utakmice osmine finala protiv Real Madrida nadigrao španjolske goste, no jedini gol koji su domaći zabili - poništio je VAR.

Slovenski sudac Damir Skomina prvo je priznao gol, no nakon korištenja VAR-a te konzultacije s kolegama koji su pregledavali snimku dosudio zaleđe Dušana Tadića koji je ometao golmana Reala Courtoisa.

Skomina je prvi sudac u povijesti koji je koristio VAR na utakmici Lige prvaka i pomoću njega poništio gol. Naravno, izazvalo je to odmah dosta kontroverze. Što se točno dogodilo pet minuta prije kraja prvog dijela? Courtois je loše odbio De Ligtov udarac glavom, pa je krenuo ispraviti pogrešku, ali je zakasnio. Tagliafico bio spretniji od Ramosa i poslao je loptu u Realovu mrežu.

Skomina je najprije priznao gol, ali je onda pozvao VAR u pomoć i gol - poništio. Skomina je nakon konzultacije sa svojim kolegama iz VAR sobe gol poništio zbog zaleđa Dušana Tadića koji je, kako je procijenio Slovenac, ometao golmana Reala.

Navijači su brzo pohitali na Twitter. I dok jedni smatraju da je odluka Skomine ispravna, drugi se ne slažu pa kažu:

- Najbolje pojačanje Real Madrida u povijesti je VAR!

A drugi je VAR prozvao - Video asistentom Reala...

#BreakingNews: #RMCF have named VAR as their greatest signing ever pic.twitter.com/gDfWXPrlMZ