Predsjednik Marijan Kustić stigao je na redovitu Skupštinu Nogometnog saveza Splitsko – dalmatinske županije, nakon koje se obratio medijima te prokomentirao zadnja događanja.

- Dobio sam poziv ljudi iz Splitsko - dalmatinske županije, inače obilazim sve koje stignem, pa i ovu. Po prvi put kao predsjednik HNS-a i drago mi je da sam imao priliku sve pozdraviti i obratiti im se. Malo smo prokomentirali sve što se događalo u zadnje vrijeme, mogu reći da me žaloste kad se pogreške događaju, bez obzira o kojem klubu se radilo, i mi ćemo s naše strane učiniti sve da se greške smanje na minimum, odnosno da ih ne bude. Najljepše je kad se nakon utakmice priča o igri i golovima a ne o suđenju i ja se duboko nadam da će tako biti ubuduće. Ono što mogu reći je da regularnost nije došla u pitanje, niti će doći, osobno u razgovoru sa svojim suradnicima sam rekao da ćemo, ako bude potrebno, za nastavak sezone nabaviti još dvije kamere da bi se moglo vidjeti točno što se događa i da suci donose pravične odluke Ići ćemo u tom smjeru da se u interesu hrvatskog nogometa i klubova pomogne sucima i na taj način – kazao je Kustić.

Na Skupštini nije bilo predstavnika Hajduka koji ne žele participirati u radu županijskog saveza dok u njemu ne doe do promjena.

- Ne mogu komentirati zašto nisu ovdje, znate da sam se prije nekoliko dana našao s predsjednikom Jakobušićem i da smo donijeli neke zaključke. Što se tiče županijskog saveza, to je unutar njih da rješavaju, ja sam rekao da bi bilo dobro da svi skupa participiraju i donose odluke.

Dojam je da se u HNL-u u zadnje vrijeme pogreške događaju zbog toga što se VAR ne koristi u mjeri u kojoj bi trebalo.

- Mogu reći kao gledatelj da bi trebalo uključiti VAR kad god treba, uostalom, zbog toga smo ga i doveli u naš nogomet, da se pogreške ne događaju. Sigurno da ima pogrešaka i da očekujem da će se to popraviti, ako je potrebno s još nekoliko kamera, spremni smo investirati i u to. Samo da ne bude repova i da se donose pravilne odluke. To je dobro za sve, da svi pričamo o nogometu a ne o pogreškama. Žao mi je da je došlo do pogreške na utakmici Lokomotive i Hajduka, kao i na nekim drugim utakmicama, nadamo se da će se to svesti na minimum, i mi ćemo sa svoje strane učiniti sve. Sudačka komisija je neovisna, ne želim se miješati u njihov rad, ne želim da se šire teze da je netko protiv nekoga, ja sam za to da se VAR uključi kad god treba. Da se uključio, sada ne bi razgovarali na ovu temu.

Nije se Kustić želio upuštati u komentar kazne za Marka Livaju i Danijela Subašića.

- Svjesni smo da je bilo neprimjerenih istupa i u recentnoj prošlosti, sada su to napravili igrači. Treba se voditi po kodeksu ponašanja, ti igrači su uzori mladima, postoji disciplinski sudac koji ih je kaznio i ja to ne bih htio komentirati.

Predsjednika veseli zanimljivo prvenstvo.

- Dobro je za hrvatski nogomet da je interesantno, da je svaka utakmica zanimljiva, bez obzira tko igra. Velika je draž da je puno klubova u malo bodova i da će u drugom dijelu sezone biti borba za vrh jako interesantna. U Hrvatskoj su utakmice HNL-a gledanije od utakmica Lige prvaka i to je plod ulaganja u travnjake i rada ljudi u klubovima. Utakmice su kvalitetnije, gledaju se, i ono što je jako dobro, postiže se puno golova.