'Ako budem imao sina, dat ću ga u boks, a zanima me i MMA'

JA SAM NAJBOLJI U ringu moram biti monstrum, doma je drukčija priča. Milun na OI-ju ne može ništa, a ja bih tamo bio favorit za zlato. Babić? Ne može doći do mog nivoa, premalen je, nikakav, priča Filip Hrgović

<p>Intervjue daje rijetko, voli svoj mir, ali za ovu priliku dočekao nas je raširenih ruku u svom zdanju u Sesvetama. Dakako, radi se o najbolje rangiranom hrvatskom teškašu <strong>Filipu Hrgoviću</strong> (28). </p><p>Pred našim su boksačem dvije borbe u mjesec dana. Prva prepreka na putu ka napadu na svjetsku titulu bit će mu Čeh <strong>Ondrej Pala</strong> (35) u Danskoj, a mjesec dana kasnije Hrga ide u SAD, gdje ga čeka iskusni <strong>Rydell Booker</strong> (39). </p><p>Filip je prvo strpljivo u odijelu odradio fotografiranje, a potom je stao pred naše kamere. Krenuli smo 'odmah u glavu'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s Hrgovićem</strong></p><p>Očekuju te dvije borbe u mjesec dana. Prvo je na meniju Pala u Danskoj pa Booker u SAD-u. Prošli tjedan kazao si nam da ih još nisi stigao 'prostudirati'. Kakva je sad situacija?</p><p>- Zaželio sam se boksa i borbi. <strong>Nisam </strong>pobornik toga da se unaprijed dogovaraju dva meča, ali pristao sam na to zbog cijele ove situacije s koronom, baš se dugo nisam borio. Bookera još nisam toliko gledao, fokus je samo na Pali, koji je odličan, iskusan boksač i ima sjajan lijevi kroše. Nadam se da ću oba meča odraditi dobro pa postoji mogućnost da se do kraja godine borim još jednom - kazao nam je Filip Hrgović u uvodu pa pojasnio:</p><p>- Prema zadnjim informacijama, <strong>Anthony Joshua</strong> i <strong>Kubrat Pulev</strong> trebali bi se boriti u Velikoj Britaniji krajem godine. Spominjala se kao opcija i pulska Arena, ali promotorima je bilo važno da oni taj meč odrade pred publikom. Britansko tržište ipak je ogromno. Ako pobijedim Palu i Bookera, moglo bi i za mene biti mjesta na toj priredbi.</p><p>Zna se koje protivnike Hrgović želi.</p><p>- Vrte se ta imena poput Joycea, Duboisa i, naravno, Yoke. Želim mu se revanširati za poraz na Olimpijskim igrama. Gledajte, ja dolazim s puno manjeg tržišta i naravno da mi je teže probiti se na veliku scenu, doći do najvećih mečeva. Koliko će mi trebati do borbe za svjetsku titulu? Teško mi je reći, možda to bude jako brzo, a možda ne dođe nikad - kazao je iskreno.</p><h2>'Favorit sam za zlato na Olimpijskim igrama'</h2><p>Spomenuo je Olimpijske igre. Oko toga se vodila farsa jer su neki gurali amaterskog boksača Marka Miluna, a na Igre je htio i Hrga.</p><p>- Dogovorio sam se sa Savezom da dođem na sparing s prvakom Hrvatske pa da izbornik odluči tko će na kvalifikacije za OI. Čak sam zbog toga odgodio profesionalni meč. Oni se nisu držali dogovora, željeli su njega slati na prve, a mene na druge kvalifikacije. Meni to nije odgovaralo jer bi mi to potpuno poremetilo planove oko profesionalne karijere. - kaže najbolji hrvatski teškaš.</p><p>No, HBS je odlučio da će Milun na prve, svjetske kvalifikacije, a Hrgović potom na europske. Ako se Milun ne plasira. Jer ako se plasira, za Filipa više neće biti mjesta.</p><p>- Gledajte, Marko je <strong>dobar dečko</strong>, ali on na Olimpijskim igrama ne bi mogao napraviti <strong>ništa</strong>. Možda bi se uspio kvalificirati, ali sigurno ne bi konkurirao za medalju. Drago mi je što razmišlja na način da me želi razbiti, tako i treba razmišljati, ali to u ovom slučaju nije realno. Realno je da sam ja prvi favorit za zlato na OI, to kažu svi boksački stručnjaci, a i statistika. Među 10 sam profesionalnih teškaša svijeta, bio sam europski prvak i brončani na Olimpijskim igrama 2016.</p><h2>'Babić se mora naučiti ponašati'</h2><p>Ovih dana dosta ga je prozivao drugi hrvatski teškaš, <strong>Alen Babić</strong>, koji je nedavno ušao u Top 70.</p><p>- Alen se prije svega mora naučiti ponašati. Nije realno da ikad dođe do borbe sa mnom. Za početak, promašio je kategoriju, za teškaša je premali, nikakav, a ni tehnički nije na mom nivou. Do naše borbe vjerojatno nikad neće doći.</p><p>Kakav je boks u Hrvatskoj?</p><p>- Imamo tri teškaša u Top 100, ali nije to produkt sustavnog rada. Realno, kod nas treneri nemaju kapacitet, svi rezultati postižu se na talent i genetiku. Nedostaje ovdje pravih sparing-partnera, sreća pa mi promotori nađu po dva-tri sjajna sparing-partnera za svaki kamp izvana.</p><p>Hrgović djeluje kao jako opasan tip, neki ga čak smatraju bahatim, ali nije to baš tako. <strong>Valent Sinković</strong> Hrgin je vjenčani kum i za njega ima samo riječi hvale. Kaže da je dobrica...</p><h2>'Bio bih savršen muž da kuham i čistim'</h2><p>- Gledajte, moram biti <strong>monstrum </strong>kad uđem u ring. Boks je nemilosrdan, moraš biti takav ako želiš preživjeti. Kad završim s treningom i odem kući to je totalno druga priča. </p><p>Filip je prošle godine oženio dugogodišnju djevojku Marinelu. U braku - uživa.</p><p>- Nažalost, ne radim kućanske poslove, ne kuham, ali sve mogu pojesti. Da radim sve ovo što sam nabrojao, bio bih savršen muž - smije se Filip pa dodaje:</p><p>- Mali porok mi je slatko, ali i ova brza hrana. To svi jedu. Ipak, kad treniram za borbe znam se iskontrolirati.</p><p>Kad možemo očekivati prinovu u obitelji?</p><p>- Svi me to pitaju. Ne mogu vam odgovoriti na to pitanje, ali mogu vam kazati da će mi se sin, ako ga budem imao, definitivno baviti boksom. Bit će to uvjet. Okej, ne mora u profesionalne vode kao ja, ali barem da ga trenira nekoliko godina. Boks izgradi čovjeka kao osobu, nauči ga <strong>disciplini</strong>... Roditelji djeci brane boks i ostale borilačke sportove. Pa što će djeci biti, neće doživjeti neke teške ozljede prilikom rekreativnog treniranja...</p><h2>'Obožavam blues'</h2><p>U Filipovoj dvorani u Sesvetama sluša se...</p><p>- Blues! To mi nekako najbolje paše kad treniram, ali sve ovisi o raspoloženju. Slušam ja i domaće, strano, narodnjake, a volim i zapjevati. Tko zna, možda snimim neki duet s Petrom Grašom - kazao je kroz smijeh.</p><p>Hrgovića uskoro očekuju najteže borbe, kroči ka vrhu, a samim tim je i zarada veća.</p><p>- Joshua, Fury i Wilder od mečeva zarađuju milijune. Ja još nisam u toj poziciji, ali zadovoljan sam s financijskom situacijom. Gledajte, boks je dosta nezahvalan sport što se tiče financija. Između prva tri boksača i ostalih iz Top 10 vlada veliki jaz što se tiče primanja, a zamislite kako je ovima koji su niže rangirani.</p><p>Zanimalo nas je koje sportove, osim boksa, Hrgović prati.</p><p>- Samo boks. I naravno, pratim sve naše sportaše, naše reprezentacije. Volim pogledati utakmice nogometne, košarkaške i rukometne reprezentacije. </p><h2>'Zanima me MMA'</h2><p>Manje je poznato da je Hrgović prije boksa trenirao košarku.</p><p>- Tako je, tek sam s nekih 14 godina počeo trenirati boks. U boks sam ušao posve slučajno, nitko se u širem krugu obitelji nije bavio boksom, čak me ni otac nije nagovarao, slučajno sam počeo i gledajte gdje sam sad. Košarku sam igrao u Dubravi, bio sam čak i prvak Hrvatske s njima, igrao za selekciju Grada. Bio sam agresivan, discipliniran, fizički moćan. Danas ipak ne bih mogao igrati košarku, teško je sa 110 kila, a prenizak sam za centra. Morao bi na krilo. Tko zna, možda bi izrastao u dobrog košarkaša da sam nastavio, tko to može znati.</p><p>Uskoro će, vjerujemo, i Hrgović boksati za titulu svjetskog prvaka.</p><p>- Bilo bi to kao da dođem u Rim, a ne vidim papu. Idem to osvojiti! Od novca ću osigurati obitelj i pomoći svojim roditeljima, to mi je plan.</p><p>Nakon boksačke karijere vidi se i u nekim drugim vodama.</p><p>- Zanima me čak i MMA. Hrvao sam kao klinac, imam neku bazu. U stojci ste vidjeli kakav sam, haha. Ali polako, tek sam ozbiljnije zagazio u profesionalne vode.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S HRGOVIĆEM:</strong></p>