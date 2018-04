Ako je ono penal na Vazquezu, zašto onda nisu dva na Lewi?!

Real je 2-1 pobjedom u Münchenu napravio veliki korak prema finalu Lige prvaka.

Bayern je propustio dosta šansi i sam si je kriv što na uzvrat ne ide s boljim rezultatom, ali zanimljivo je usporediti dvije situacije s utakmice u Münchenu s onom iz Madrida, kad je pad Vazqueza protiv Juventusa bio penal. Da se Küipers držao kriterija engleskog suca Mikea Olivera rezultat bi vjerojatno bio drugačiji.

Točnije, radi se o dvije situacije, u obje su Dani Carvajal i napadač Bayerna Robert Lewandowski. U prvoj Lewandowski ima kontrolu lopte, ulazi u šesnaesterac, Carvajal mu dolazi s leđa i gura ga s dvije ruke. Lewandowski pada, nema penala...

U drugoj situaciji Lewandowski je opet u boljoj poziciji od Carvajala, nalazi se ispred desnog beka Reala, čeka ubačaj iz kornera, lopta ide prema njemu, Poljak skače, a Carvajal ga vuče i ruši. Ovo se čini još čišće nego prva situacija...

Prošle sezone Real je izbacio Bayern koji je bio drastično oštećen katastrofalnim suđenjem Viktora Kassaija, izvukao se Real protiv Juventusa kontroverznim penalom na Vazquezu ove sezone, ali ako je to bio penal, što su onda ove dvije situacije?

