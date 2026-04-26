Ako Marco Pašalić neće moći, na popis za Mundijal mogao bi se ugurati netko od ove trojice

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
ARHIVA: Nedelišće: Izbornik Zlatko Dalić na 3. klupskom prvenstvu Međimurja na mantinele, 2018. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Marca Pašalića muči kvadriceps i upitan je za Mundijal. Zlatko Dalić ima problem s krilima. Osim Ivana Perišića, Pašalić je jedino "pravo" krilo. Kramarić, Majer, Fruk i društvo to su mjesto uglavnom krpali

I ptice na grani znaju da Hrvatskoj nasušno nedostaju kvalitetni, hitronogi krilni napadači. I zato ozljeda Marca Pašalića (25) posebno brine Zlatka Dalića, izbornika "vatrenih". Pašalić za Orlando nije nastupio od 13. travnja i remija s Columbus Crewom (1-1). U toj je utakmici postigao i pogodak.

Već neko vrijeme muku muči s ozljedom. U klubu su mu dijagnosticirali manju rupturu kvadricepsa, a on se zaputio u Zagreb kako bi problem što prije zaliječio. Međutim, u Zagrebu je napravio još jedan pregled, koji je pokazao da je ruptura ipak veća nego što se u početku mislilo.

To znači da kreće utrka s vremenom, budući da će Dalić popis putnika za Svjetsko prvenstvo objaviti u drugoj polovici svibnja. Dalić od "pravih" krila ima još samo Ivana Perišića, a te pozicije još su znali krpati Andrej Kramarić, Lovro Majer, Toni Fruk... 

Izbornik izuzetno cijeni Pašalića, koristio ga je čak i na poziciji bočnog igrača u formaciji 3-5-2. Ako Pašalić neće moći, to bi moglo otvoriti mjesta na popisu za neka druga, možda i nova imena.

Svojim igrama pažnju na sebe skrenuo je Adrian Segečić (21). Mladić rođen u Westmeadu, u Australiji, ranije je igrao za mlade australske selekcije, a nedavno je prešao pod hrvatski stijeg i debitirao za Hrvatsku U-21 pod paskom Ivice Olića. Radi se o fizički moćnom igraču, "pravom" krilu. Zabio je sva tri gola u pobjedi Portsmoutha kod Stokea 3-1 u Championshipu.

Iz gliba polako, ali sigurno, izlazi i Franjo Ivanović (22). Benfica je za vikend u prvenstvu pobijedila Moreirense 4-1, a Ivanović je ušao u 75. minuti i postigao golove za 3-1 i 4-1. Podjednako dobro snalazi se u špici i na krilu.

- Izbornik je izbornik. Dalić je Dalić. On odlučuje, daleko od toga da se želim miješati. No, Ivanović trenutačno igra više, a njegovi golovi pokazuju što može donijeti u određenim situacijama - rekao je nakon utakmice Jose Mourinho, trener Benfice.

Ivanović je za Hrvatsku odigrao devet utakmica i zabio dva gola. Često je igrao u kvalifikacijama za SP, ali u Benfici nije imao zavidnu minutažu pa je nedavno na Dalićevom popisu za "američku turneju" ostao samo na pretpozivu.

Tko zna, možda se u "fotofinišu", ako Pašalić ne bude mogao, na popis za Mundijal ugura Luka Stojković (22). Dinamov igrač nominalno je veznjak, ali nije mu strana ni igra na krilu.

Učinak Stojkovića, Segečića i Ivanovića ove sezone

