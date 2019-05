'Ako me takne, pogodit ću ga u glavu da se neće dići do borbe!'

“It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life for me!”

Pjevušio je to na zajediničkoj konferenciji za medije Greg Corbin (38), boksač koji će u noći sa subote na nedjelju (prijenos od 3 sata na RTL) izaći u ring Filipu Hrgoviću (26).

Filip mu je samo dobacio:

- Čovječe, neće to biti nikakav tvoj dan, daj prestani pjevati!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zakuhava se tako atmosfera uoči prvog Hrgovićeva meča izvan Europe. Boksači su u Washingtonu, danas ih očekuje zajedničko vaganje. I prije njega Hrgović je imao poruku za Corbina:

- Ako na vaganju krene glumiti frajera, neće se probuditi do borbe! Ja nisam tip koji bi inicirao nekakvo naguravanje i udaranje prije borbe, nisam ni za verbalno prepucavanje, ali ako me takne, pogodit ću ga u glavu bez razmišljanja! Pa nismo mi Hrvati bilo tko da bi mene neki Amerikanac gurao na vaganju! - rekao je Filip, a prenosi Večernji list.

Corbin je sedam i pol godina bio u zatvoru.

- Izgleda da su mi počeli slati robijaše na preodgoj! Moj bivši suparnik Mansour odgulio je i više, a sad sam u Americi imao sparing partnera Bookera koji je 2004. bio četvrti boksač svijeta, ali je potom 12 godina proveo u zatvoru! Da, stječem dobre reference za upravitelja zatvora... - u svom se stilu našalio Hrga.

Corbina je opisao kao borca američkoga stila, opuštenog, spuštene lijeve ruke, koji zna boksati.

- Ali je pomalo lijen, premda talentiran, pa je zato i završio s druge strane zakona.

Od trenera Pedra Diaza ovaj je put tražio više rada s fokuserima, a lagane probleme s lijevim laktom riješio je. A već razmišlja i o mogućnosti meča s Anthonyjem Joshuom.

- Nakon što je Jarell Miller otpao zbog dopinga, za Joshuina je protivnika izabran Andy Ruiz, koji je na svjetskoj ljestvici samo jedno mjesto iznad mene. Da sam prije odradio koju borbu u Americi, možda bi me već gurnuli na Joshuu. I sad je moj promotor kontaktirao njegov tim zbog mogućnosti da mu spariram, ali nije se dogodilo jer je njegov suparnik niži teškaš od mene.

A tjedan dana nakon ringa, Filip će se oženiti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Zato Marinela nije bila sa mnom u Miamiju, priprema vjenčanje. Modrice na vjenčanju? Nema veze, to žene vole, to je seksi, haha! A potrudit ću se da ih bude što manje...

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Hrgović je pobijedio svih sedam dosadašnjih borbi, od čega pet nokautom, dok Corbin ima 15 pobjeda (devet nokautom) i jedan poraz.