Hrvatska reprezentacija očekivano je, na prvom mjestu, završila prvu fazu natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Egiptu. Konkurencija (Japan, Angola i Katar), mora se priznati, po kvaliteti nije ni blizu 'kaubojima', a zbog "kiksa" s Japancima (29-29) prenijeli smo tri od maksimalna četiri boda u drugu grupu.

'Kauboji' su se preselili iz Aleksandrije u Kairo gdje će u "Cairo Stadium" tražiti četvrtfinale do kojeg ne "bi trebalo" biti teško doći.

Pobjedama nad Bahreinom i Argentinom, koje ne bi trebale doći pod upitnik, praktički bi osigurali prolaz, a za kraj natjecanja po skupina boriti ćemo se s Danskom za prvo mjesto u skupini.

No, krenimo redom. Sutra (21. siječnja) otvaramo drugu fazu natjecanja po skupinama s Bahreinom. Iako javnost očekuje laganu pobjedu bez previše prolivenog znoja, iz tabora reprezentacije upozoravaju da to i nije baš tako.

Ipak, ima i jedna sretna vijest. 'Kaubojima' se priključio odlični srednji vanjski Kielcea, Igor Karačić. Zbog njega će na tribine preseliti Janko Kević (34), najstariji debitant reprezentacije.

- Čeka nas jedna isto zahtjevna utakmica. Oni su vrlo nezgodna reprezentacija, to su pokazali kad su u Kataru eliminirali Katar za Olimpijske igre, a vidjeli ste jučer kakva je borba bila s Katarom. To je jedna ekipa koja je individualno jako dobra. Vanjska trojka je iznimno dobra 1 na 1, i tu možemo imati velikih problema ako ne budemo imali jednu gustu, čvrstu zonu. Znaju držat loptu, nisu rasipnici, vrlo su lukavi tako da, nipošto ih ne smijemo podcijeniti. Bit će teška utakmica. Moramo se spremiti za to. To je sada nakon puta, nakon svega, sad se moramo reorganizirati, nekako se spremiti za to, resetirati se na određeni način. Imaju tri beka, vrlo interesantna, različitog tipa ali iste igre, i u leđa nam guraju stalno, tranziciju prema naprijed imaju jako dobru. Golman zna jako dobro, obranu igraju dvije, isto kao mi 6-0, ali igraju 5-1. Doduše nju manje, inače im je osnovna zona 6-0. Ako mislimo da će sutra biti lako, to bi bio autogol kao protiv Japana - kazao je za službenu stranicu Hrvatskog rukometnog saveza izbornik Lino Červar.



- Vidjeli smo na prvenstvu da su utakmice u egalu, ne smijemo se zavaravati, pogotovo što je Bahrein izbacio Katar s Olimpijade, sigurno da igraju kvalitetan rukomet. Sjećam se utakmice što smo igrali u Danskoj na kvalifikacijama za Rio, ušli smo malo nervozno u utakmicu pa smo imali malo problema tako da su dobra ekipa, ali sam siguran da ćemo se dobro pripremiti, da ćemo bit skoncentrirani i da nećemo dozvoliti neko iznenađenje. Drago mi je da nisu samo u prvom planu Europljani, znači da ima i s ostalih kontinenata reprezentacija koje su se pokazale u jako dobrom svjetlu i mislim da je to jako dobro za rukomet - rekao je Manuel Štrlek.

Raspored utakmica drugog kruga:

Hrvatska - Bahrein (četvrtak, 18)

Argentina - Hrvatska (subota, 18)

Danska - Hrvatska (ponedjeljak, 20.30)