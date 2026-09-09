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BRANIO JE NASLOV

Šok na US Openu! Carlos Alcaraz ispao u četvrtfinalu od Sheltona

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
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Šok na US Openu! Carlos Alcaraz ispao u četvrtfinalu od Sheltona
Foto: GEOFF BURKE
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Shelton šokirao Alcaraza u noćnoj drami i izborio polufinale US Opena! Duel završio u 3.33 ujutro, a sad slijedi američki obračun za prvo Grand Slam finale

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 Američki tenisač Ben Shelton (24) po drugi put u karijeri plasirao se u polufinale US Opena u New Yorku nakon što je nakon gotovo četiri i pol sata u četvrtfinalu svladao branitelja naslova Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (7).

Susret Sheltona i Alcaraza završio je u 3.33 sata ujutro po lokalnom vremenu čime je postao uvjerljivo najkasnije završeni dvoboj u povijesti US Opena.

U.S. Open
Foto: GEOFF BURKE

Nakon što je Alcaraz dobio prvi set u "tie-breaku" i poveo 1-0 u drugom, Shelton je dobio devet gemova zaredom i okrenuo dvoboj na svoju stranu. Branitelj naslova, koji se u New Yorku vratio na Tour nakon četiri mjeseca izbivanja zbog ozljede zapešća, uzvratio je savršenim četvrim setom kojega je dobio sa 6-1, da bi uslijedila drama petog seta u kojem su oba igrača propuštala prilike za "break", a u produženom "tie-breku" uspješniji je bio Shelton.

U polufinalu će Shelton igrati protiv još jednog Amerikanca Francesa Tiafoea, a tko god pobijedi po prvi će se put u karijeri plasirati u finale nekog "grand slama". 

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