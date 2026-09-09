Šok na US Openu! Carlos Alcaraz ispao u četvrtfinalu od Sheltona

Američki tenisač Ben Shelton (24) po drugi put u karijeri plasirao se u polufinale US Opena u New Yorku nakon što je nakon gotovo četiri i pol sata u četvrtfinalu svladao branitelja naslova Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (7).

Susret Sheltona i Alcaraza završio je u 3.33 sata ujutro po lokalnom vremenu čime je postao uvjerljivo najkasnije završeni dvoboj u povijesti US Opena.

Foto: GEOFF BURKE

Nakon što je Alcaraz dobio prvi set u "tie-breaku" i poveo 1-0 u drugom, Shelton je dobio devet gemova zaredom i okrenuo dvoboj na svoju stranu. Branitelj naslova, koji se u New Yorku vratio na Tour nakon četiri mjeseca izbivanja zbog ozljede zapešća, uzvratio je savršenim četvrim setom kojega je dobio sa 6-1, da bi uslijedila drama petog seta u kojem su oba igrača propuštala prilike za "break", a u produženom "tie-breku" uspješniji je bio Shelton.

U polufinalu će Shelton igrati protiv još jednog Amerikanca Francesa Tiafoea, a tko god pobijedi po prvi će se put u karijeri plasirati u finale nekog "grand slama".