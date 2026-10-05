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ATP U TOKIJU

Alcaraz na korak do prve titule nakon sedam mjeseci čekanja

Piše HINA,
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Alcaraz na korak do prve titule nakon sedam mjeseci čekanja
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Foto: Manami Yamada
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U međusobnim dvobojima sa 24-godišnjim Čehom Alcaraz vodi 2-1, a Lehečka je Španjolca svladao prošle godine u u četvrtfinalu turnira u Dohi

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Španjolac Carlos Alcaraz (ATP - 3.) i češki tenisač Jiri Lehečka (ATP - 19.) borit će se u utorak za pobjednički trofej na ATP 500 turniru u Tokiju. Alcaraz, koji je prvi nositelj i branitelj prošlogodišnjeg naslova na ovom turniru, u prvom je polufinalu preokretom došao do pobjede 5-7, 6-3, 6-1 protiv sunarodnjaka Jaumea Munara i tako se plasirao u svoje četvrto finale ove godine, a 36. u karijeri, uz besprijekoran učinak (9-0) u glavnom gradu Japana.

Jiri Lehečka je debitant na Japan Openu, a za plasman u svoje osmo finale u karijeri, a drugo u ovoj godini, svladao je u dva seta (6-4, 6-2) Monačanina Valentina Vacherota (ATP - 14.), prošlogodišnji senzacionalni pobjednik šangajskog Mastersa. Čeh je suparnika ostavio bez ijedne prilike za 'break' te je za samo 69 minuta došao do pobjede.

ATP 500 - Japan Open
Foto: Manami Yamada

U međusobnim dvobojima sa 24-godišnjim Čehom Alcaraz vodi 2-1, a Lehečka je Španjolca svladao prošle godine u u četvrtfinalu turnira u Dohi. Alcaraz mu je uzvratio četiri mjeseca poslije na travi u finalu turnira u londonskom Queen's Clubu, a potom ga je u rujnu iste godine pobijedio i u četvrtfinalu US Opena.

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Alcaraz će u utorak "loviti" svoj 27. naslov (26-9 u finalima), a Lehečka će pokušati doći do trećeg (2-5).

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