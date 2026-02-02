Obavijesti

POTREBAN MU JE ODMOR

Alcaraz preskače Rotterdam

Foto: EDGAR SU/REUTERS

Carlos Alcaraz, pobjednik Australian Opena, ne brani naslov u Rotterdamu zbog iscrpljenosti. Umjesto njega igra Giovanni Mpetshi Perricard. Favoriti su Zverev, de Minaur, Auger-Aliassime i Bublik

Ovogodišnji pobjednik Australian Opena, 22-godišnji najbolji tenisač svijeta Carlos Alcaraz neće braniti naslov na dvoranskom ATP 500 turniru u Rotterdamu, koji će započeti u subotu, objavili su u ponedjeljak organizatori turnira. 

"Nakon savjetovanja s mojom ekipom, morao sam donijeti tešku odluku o povlačenju s turnira. Potrebno mi je više vremena kako bih se oporavio od dugačkog boravka u Australiji. Razočaran sam što nisam u mogućnosti braniti prošlogodišnji naslov. Bilo mi je lijepo u Rotterdamu prošle godine i nadam se da ću se uskoro vratiti", poručio je Alcaraz u službenom priopćenju.

"Australian Open je bio dugačak i težak za Carlosa. Šteta je i za njega i za nas što ga je fantastičan rezultat spriječio da nastupi u Rotterdamu. Otkazi su ključan razlog zbog kojeg uvijek pokušavamo dovesti što više vrhunskih igrača. Uvjeren sam da ćemo s igračima koji će nastupiti ponovno imati fantastičan turnir", izjavio je direktor turnira Richard Krajicek.

Australian Open
Foto: EDGAR SU/REUTERS

Umjesto Alcaraza je u turnir ušao Francuz Giovanni Mpetshi Perricard, a mjesto prvog nositelja turnira je zauzeo Nijemac Alexander Zverev, četvrti na pojedinačnoj ATP ljestvici.

Među najvećim favoritima za naslov će uz Zvereva biti još trojica članova kluba Top 10: Australac Alex de Minaur (6.), Kanađanin Felix Auger-Aliassime (8.) i Kazahstanac Aleksander Bublik (10.). Od bivših pobjednika turnira u Rotterdamu tu su Rus Danjil Medvjedev i 40-godišnji Švicarac Stan Wawrinka, koji će ove godine završiti igračku karijeru.

Od hrvatskih tenisača na ovogodišnjem turniru će sudjelovati samo Mate Pavić u konkurenciji parova sa Salvadorcem Marcelom Arevalom.

