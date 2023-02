Alcarazov trener: Neću reći da je Novak lažov, ali kako čovjek s takvom ozljedom može igrati?

Novak Đoković krajem veljače je osvojio Australian Open, došao do 22. Grand Slama u karijeri te se izjednačio s Rafaelom Nadalom na vječnoj listi. No, najviše se pričalo o njegovoj misterioznoj ozljedi.

Srpski tenisač se otpočetka tunira patio s ozljedom zadnje lože. Prvih nekoliko mečeva odigrao je sa zavojem na nozi, a od četvrtfinala izgledao je kao da nema nikakvih problema. Lakoćom se obračunavao sa svojim suparnicima.

Govorimo o jednom od najvećih tenisača u povijesti, privilegirani smo i dalje gledati ga s reketom u rukama, ali u javnosti su se pojavile sumnje da lažira ozljedu samo kako bi bio u centru pozornosti. Navedene priče su ga itekako pogodile pa je nakon finala najavio konferenciju na kojoj će otkriti sve s čim se nosio na turniru te se obračunati s kritičarima. Ipak, to nismo doživjeli. Nije htio dalje polemizirati o tome pitanju, već je samo rekao kako se oporavlja od ozljede te čeka zeleno svjetlo za nastup na američkoj turneji.

S druge strane, neki iz teniskog svijeta i dalje sumnjaju u njegovu ozljedu, a jedan od njih je i bivši španjolski tenisač Juan Carlos Ferrero, nekad prvi na svijetu, a danas trener čudesnog Carlosa Alcaraza.

- Ne želim reći da je lažov, ali reći ću da mi je teško shvatiti kako je igrao s rupturom. Rekao je da mu je pukao mišić. Mislim, teško da bi se kretao kako se kretao ako je tako. Očigledno je u stanju izdržati brutalnu bol, što bi bilo sjajno za njega i zaslužio je pobjedu - rekao je legendarni Španjolac koji je sa svojom zemljom osvojio čak tri Davis Cupa.

Bez obzira na obrazloženja direktora Australian Opena o Đokovićevoj ozljedi, a i njegovih tvrdi o ozbiljnosti iste, i dalje mu cijela priča ne djeluje baš uvjerljivo.

- Osobno, nakon što sam cijelu karijeru imao problema s ozljedama, vidim to kao vrlo tešku situaciju, ako ne i nemoguću. Kada on kaže da će to objasniti i kada direktor turnira kaže da je ozljeda bila prisutna, onda morate vjerovati onome što kažu - kazao je on.

