Aleksandar Ilić: Ništa od mog novog ugovora s FNC-om...

FNC je prošlog vikenda organizirao veliku priredbu u Ljubljani, ali sad je doznao i loše vijesti. Najpopularnija regionalna MMA organizacija i jedna od najboljih europskih mogla bi ostati bez jedne od najvećih zvijezda. Riječ je o srpskom borcu Aleksandru Iliću (37 godina, 18-7). Istekao mu je ugovor, koji je bio na četiri borbe.

- Nažalost, s FNC-om nisam postigao dogovor kakav sam želio i kakav sam zaslužio. Ono što sam doprinio toj organizaciji od svojeg potpisa do sada dokaz je koliko se profesionalno odnosim prema svojem poslu i svojoj publici. Rijetko tko je napravio ovakav rezultat u kompletnom paketu u svojem prvom ugovoru (omjer 3-1, op. a.) - tvrdi, između ostalog, Ilić.

Dodaje da mu je 7. veljače istekao ugovor i tvrdi da su mu se "tek nedavno" javili radi pregovora o novom. Nagađalo se da će Ilić krajem svibnja na FNC-ovoj priredbi u svom Beogradu napasti pojas srednje kategorije, koji drži Hrvat Đani Barbir, ali od toga, čini se, neće biti ništa.

- Meč se već najavljuje i priča se da smo Barbir i ja glavna borba. Iako ja nemam ugovor, niti je dogovor postojao o tome meču, osim što sam ga usmeno prihvatio, a vjerujem i Đani. Taj meč se neće dogoditi između nas, barem ne na FNC-u - kaže Ilić.