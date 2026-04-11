Tomislav Sičaja uoči FNC-a 29: Žena je pripremila šminku jer mi nakon borbe slijedi svadba...

Sve je spremno za novi veliki FNC-ov event u Ljubljani. Grad u Sloveniji napravio je pravi boom u susjedstvu kada je događaj predvodila jedna od najvećih zvijezda regionalne scene Miran Fabjan. No njega ovog puta neće biti na “cardu” jer se oporavlja od poraza koji je pretrpio početkom veljače u Münchenu.

Ipak, hrvatska organizacija i bez najvećeg imena sastavila je impresivan “fight card” koji predvodi borba za titulu poluteške kategorije između učenika Mirka Cro Copa Filipovića, Mateja Batinića i domaćeg borca Jakoba Nedoha, osvajača PFL Europe turnira.

U Ljubljani se bori i nekoliko hrvatskih boraca, a posebna priča su braća Sičaja, Ivan i Tomislav. Oni su u sport ušli trenirajući kod kuće u Rami, a sada su obojica na samom vrhu svojih kategorija. Ivan je prvak perolake kategorije i u Sloveniji brani pojas protiv Eduarda Kexela, dok je Tomislav među najboljima u velteru i borba s Arkadiuszem Pałkowskim vjerojatno će biti eliminacijska za mjesto prvog izazivača.

Mlađeg brata Sičaju, Tomislava, zatekli smo u Zagrebu u razdoblju dok su mnogi iskoristili uskrsne blagdane kako bi se maknuli iz velegrada i malo odmorili od svakodnevice. Za njega odmora nema, no ne žali se, kaže da je sve to dio posla. Već godinama se priprema u zagrebačkom ATT-u pod budnim okom glavnog trenera Luke Jelčića.

- Sve je dobro i spreman sam. Sad ide najteži dio, a to je skidanje kilograma - ispričao nam je Tomislav.

Kako smo s Tomislavom pričali u razdoblju Uskrsa, kada su stolovi obilati i prepuni šunki, zanimalo nas je koliko je teško jednom profesionalcu koji mora paziti na svaki zalogaj odoljeti takvim izazovima.

- Ma kod mene nema ni Uskrsa ni gozbe. Sam sam u Zagrebu i treniram, a nakon toga samo nastavljam dalje. Ne mogu si to sada dopustiti. Nama borcima blagdani će biti sljedeći tjedan kada sve završi.

'Dva su scenarija u kojima pobjeđujem'

Nije jedini koji prolazi kroz kamp, što mu je olakšalo pripreme, a na Španskom se okupila jako dobra ekipa boraca.

- Najviše sam se pripremao s Ivicom Truščekom, tu su još bili i Benjamin Ajd i Aleksandar "Mlata" Vukosavljević. "Mlata" se sada također sprema nakon pauze pa smo si najviše pomagali. Tijekom cijelih priprema fokus je bio na nama. Svi se za nešto spremaju. Najviše je tu Ivica koji je stalno u dvorani. Dobar je bio kamp, a atmosfera je radna.

Poljak Pałkowski nešto je iskusniji, a dosad se, osim u FNC-u, borio i u Braveu, ali i FEN-u. Jedini nastup u hrvatskoj organizaciji imao je u Mariboru na FNC Nokautu kada je izgubio nokautom od Simeona Karolidisa.

- Forsira stojku, ali ima i završetke na podu. Jako je dobar u svim segmentima, eksplozivan je, pravi Poljak. Napucan je i vjerojatno na "meksičkim" suplementima. Bit će tvrd protivnik, jedan od najtvrđih do sada.

Tomislav je, pak, uvjeren da ima rješenja za Poljaka. Između njih poveznica je Cipranin Karolidis, koji je obojicu pobijedio. Sičaju je svladao submissionom u prvoj rundi, dok je Pałkowskog nokautirao "high kickom". Priča nam Tomislav kako je iz tog meča vidio neke rupe u igri sljedećeg protivnika.

- Vidio sam da mu prolazi taj "high kick" i da ga se može nokautirati. Dva su scenarija za pobjedu, ili nokaut u prvoj rundi ili borba odlazi na odluku.

Nakon poraza od Karolidisa, Sičaja se vratio pobjedama u meču u Podgorici kada je nakon tri runde jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Zorana Šolaju.

- Povratnički meč odradio sam taktički, najbolje kako sam mogao. Pobjeda je bila čista, a Šolaja me nije ugrozio ni u jednom segmentu ni u jednom trenutku. Sada mi je cilj učiniti isto.

'Bratovu pobjedu slavim kao svoju'

Revanš s Cipraninom, kaže, neće forsirati, iako postoji mogućnost da do njega dođe.

- Ne razmišljam o tome. On je sada izgubio u Slavonskom Brodu, a ja, ako pobijedim, on će biti na ljestvici ispod mene pa je taj meč daleko. Ukoliko pak izgubim, onda postoji mogućnost i meč s njim ima smisla. Ako pobijedim, mogao bi mi ovo biti meč prije borbe za titulu.

Društvenim mrežama posebno se proširila njegova snimka u kojoj pored kaveza slavi ogromnu pobjedu brata Ivana u drugom meču protiv Pawła Polityła. Ispričao nam je kako mu bratovo osvajanje pojasa znači sve na svijetu.

- Zbog toga smo krenuli. Zajedno prolazimo sve već pet godina, samo nas dvojica znamo što smo prošli kako bismo došli do vrha. Kada je on uzeo pojas, bilo mi je drago kao da sam ga i sam osvojio. Ja sam skoro na vrhu organizacije, on već drži pojas. Ali sve je to produkt rada.

U prijašnjem razgovoru s Ivanom istaknuo nam je da ne želi više prolaziti kroz to da mora gledati brata kako se tuče na istom eventu kao i on. Ipak, prošlo je tek nekoliko mjeseci, a braća Sičaja opet su u glavnim ulogama na istom eventu.

- To nam je stresno, ali velike su šanse da ćemo se opet boriti na istom eventu. Prvi sljedeći gdje bi se to moglo dogoditi je Arena Zagreb. Ciljamo obojica slične evente zbog publike, tako da će još biti toga da ćemo se zajedno boriti, ha ha. Imat ću sada vremena pripremiti se psihički za njegovu borbu. Vratit ću se u svlačionicu i biti s njim, ma što god da bude.

'Šminka za svadbu je spreman, za ne daj Bože'

Iako je borba u subotu u Ljubljani važna, Tomislava uskoro očekuje i najvažniji dan u životu, onaj svadbeni. Kroz smijeh nam je ispričao kako mu je to samo motiv više da sve prođe dobro pa da na fotografijama ne bude s masnicama i ogrebotinama.

- Pa nisam namjeravao dobiti ogrebotine ni sa svadbenim danom ni bez njega, ha ha. Ući ću kao i svaki put da pobijedim na što jednostavniji način za mene, da se što manje potrošim i primim što manje štete jer tako radim svaki put. Vjenčanje bi moglo biti samo dodatna motivacija, ali o tome ne razmišljam dok ne završim borbu.

Što je žena rekla na to?

- Što će reći? Zna da je to posao i to je naš život. Zna što prolazim, živimo samo za to. Njoj je to super jer ćemo biti mirni za svadbu. Moći ću se opustiti, ali i napokon jesti bez da pazim. Šminke ima, spremna je. Najlakše se našminkati, ha ha.

S bratom ne dijeli samo sport nego i ljubav prema motorima, iako tvrdi da njega ne zanimaju brzinci poput Ivana. Nedavno je i položio.

- Postalo mi je to neophodno, posebno u Zagrebu zbog kretanja. Svi znaju kakve su gužve ovdje. Ja sam više za skutere nego sportske motore, to ne volim. Budu mi prebrzi i bojim se da bih pao. Ne znam voziti normalno pa bih, kad bih sjeo na njega, “zaronio”, a to mi ne treba - zaključio je Tomislav.

FNC 29 održava se 11. travnja u Ljubljani s početkom u 19 sati. Ulaznice su odavno rasprodane, a ako niste među sretnicima koji su ih uspjeli kupiti, borbe u izravnom prijenosu možete gledati na platformi Voyo i FNC.TV-u.