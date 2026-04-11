VIDEO A sad ženidba: Tomislav Sičaja brutalno ugasio Poljaka!

Najavio je za 24sata kako će uskoro pred oltar i kako je žena već priredila šminku ako dobije previše batina, ali pobrinuo se da do toga ne dođe. Hrvatski MMA borac Tomislav Sičaja izborio je mjesto prvog izazivača u velter kategoriji tehničkim nokautom protiv Poljaka Arkadiusza Palkowskog u drugoj rundi na priredbi FNC 29 ovu subotu u ljubljanskoj Areni Stožice, gdje je imao podršku cijele dvorane.

"Gegan" je od prve sekunde nametnuo ritam. Dok je Poljak mahao u prazno i tražio jedan sretan udarac, hrvatski borac ga je pogađao školskim direktima. Bio je jednostavno prebrz, trošio je protivnika udarcima u tijelo. Poljak je već nakon prve runde izgledao kao da mu polako nestaje goriva.

U drugoj rundi Palkowski je išao na sve ili ništa. Par puta je uspio zakačiti Tomislava, ali to je samo dodatno motiviralo našeg borca. Sičaja je ubacio u višu brzinu i počeo nemilosrdno pritiskati. Finiš je bio brutalan. Na isteku runde, Tomislav je najprije poslao Poljaka u težak nokdaun. Palkowski se nekako uspio podići, ali samo kako bi primio završni udarac. Uslijedio je čist nokaut nakon kojeg Poljaku više nije bilo spasa. Sudac je odmah prekinuo borbu.

