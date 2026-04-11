VIDEO A sad ženidba: Tomislav Sičaja brutalno ugasio Poljaka!

Piše Josip Tolić, iz Ljubljane: Domagoj Vugrinović,
Foto: FNC

Zagrepčanin Tomislav Sičaja nokautirao Poljaka i postao prvi izazivač u velteru! Brutalna borba na FNC 29 u Ljubljani oduševila publiku

Najavio je za 24sata kako će uskoro pred oltar i kako je žena već priredila šminku ako dobije previše batina, ali pobrinuo se da do toga ne dođe. Hrvatski MMA borac Tomislav Sičaja izborio je mjesto prvog izazivača u velter kategoriji tehničkim nokautom protiv Poljaka Arkadiusza Palkowskog u drugoj rundi na priredbi FNC 29 ovu subotu u ljubljanskoj Areni Stožice, gdje je imao podršku cijele dvorane.

"Gegan" je od prve sekunde nametnuo ritam. Dok je Poljak mahao u prazno i tražio jedan sretan udarac, hrvatski borac ga je pogađao školskim direktima. Bio je jednostavno prebrz, trošio je protivnika udarcima u tijelo. Poljak je već nakon prve runde izgledao kao da mu polako nestaje goriva.

U drugoj rundi Palkowski je išao na sve ili ništa. Par puta je uspio zakačiti Tomislava, ali to je samo dodatno motiviralo našeg borca. Sičaja je ubacio u višu brzinu i počeo nemilosrdno pritiskati. Finiš je bio brutalan. Na isteku runde, Tomislav je najprije poslao Poljaka u težak nokdaun. Palkowski se nekako uspio podići, ali samo kako bi primio završni udarac. Uslijedio je čist nokaut nakon kojeg Poljaku više nije bilo spasa. Sudac je odmah prekinuo borbu.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi
KLIZAČKA ŠAMPIONKA

FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi

Katarina Kitarović: od prvakinje u klizanju do znanstvenice na Harvardu i Londonskom institutu! Njena nevjerojatna putanja fascinira sve, a obitelj je ponosna na njene uspjehe
FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja
POTPUNA PREOBRAZBA

FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja

Tyson Fury u subotu navečer staje pred najopasnijeg protivnika kojeg je dugo izabrao. Arslanbek Makhmudov želi mu nanijeti tek treći poraz u karijeri. Mi vam donosimo njegovu fizičku transformaciju kroz godine

