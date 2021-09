Objavio je Filip ‘El Animal’ Hrgović (28, 12-0) da ide u ring protiv Marka Radonjića (31, 22-0), a nakon što ga je dobro 'oprao' Alen 'Savage' Babić (30, 8-0) i on je objavio kako se opet bori i to već 30. listopada! Sve je to potvrdio i promotor Eddie Hearn, a bit će to na priredbi koju će predvoditi Dillian Whyte (33, 28-2) u O2 Areni u Londonu.

Podsjetimo, Babić je prije mjesec dana pobijedio Marka Bennetta (35, 7-2) koji je pet rundi primao batine, ali onda su iz njegovog kuta odlučili da je dosta. Protivnik mu zasad još nije poznat, ali hrvatski je boksač prozvao Lucasa Brownea (42, 29-3), bivšeg WBA regular prvaka koji u posljednja tri meča ima dva poraza, a prije tri se godine borio s Dillianom Whyteom i izgubio.

Priča iza meča bila bi ta da su obojica neko vrijeme redarili u noćnim klubovima pa bi to bio ‘sudar izbacivača’, a Babić je istaknuo da mu je do kraja godine cilj doći na 10-0 te će korak bliže tome biti ako pobijedi spomenutog 71. teškaša svijeta. No, prvo se ta borba treba dogovoriti.

Bilo kako bilo, 'Savage' zna kad ulazi u ring, a sam je istaknuo da bi se i prije volio vratiti u kavez