POHVALE ZA MAESTRA

Allegri: Modrić je sjajan primjer mladima, a smiješno mi je kada krivo doda pa se naljuti...

Piše Domagoj Vugrinović,
Allegri: Modrić je sjajan primjer mladima, a smiješno mi je kada krivo doda pa se naljuti...
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Danas mladim igračima pažnju odvlače mnoge stvari. Modrić pokazuje što znači biti fokusiran i što znači voljeti ovaj sport, istaknuo je Massimiliano Allegri

Trener Milana Massimiliano Allegri održao je konferenciju za medije uoči utakmice 19. kola Serie A, u kojoj Rossoneri u četvrtak od 20.45 na San Siru dočekuju Genou. Susret će imati i poseban značaj za iskusnog stratega jer će mu to biti jubilarna 200. utakmica na klupi Milana. Allegri je najprije upozorio na kvalitetu protivnika, naglasivši da Genou ne smiju podcijeniti.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

- Zabili su u posljednjih deset utakmica, imaju tehnički jako dobre igrače. Moramo im pristupiti s poštovanjem. Rezultati drugih momčadi dižu granicu za plasman u Ligu prvaka - rekao je trener Rossonera.

Poseban dio konferencije Allegri je posvetio Luki Modriću, kojeg je ponovno istaknuo kao uzor u profesionalnom smislu, osobito mlađim igračima.

U 19. KOLU SERIE A Como uvjerljivo savladao Pisu, Baturina ušao u drugom djelu
Como uvjerljivo savladao Pisu, Baturina ušao u drugom djelu

- Nije to tehničko iznenađenje, nego strast, poniznost i ljubav prema nogometu. Smiješno mi je kako se naljuti kad pogriješi jedno dodavanje i odmah se ispriča. To je sjajan primjer mladim igračima, kako se ponaša jedan pravi profesionalac - izjavio je Allegri.

- Danas mladim igračima pažnju odvlače mnoge stvari. Modrić pokazuje što znači biti fokusiran i što znači voljeti ovaj sport.

Serie A - Cagliari v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Govoreći o aktualnoj situaciji u momčadi, Allegri se osvrnuo i na budućnost golmana Mikea Maignana.

- Klub radi na budućnosti. Maignan je važan, kao i ostali vrhunski igrači koje imamo. Naš cilj je završiti među četiri najbolja - poručio je.

JEDINSTVENI IBRAHIMOVIĆ Kako je dječak iz geta pokorio svijet i postao Zlatan: 'Morao sam biti ljut da bih preživio...'
Kako je dječak iz geta pokorio svijet i postao Zlatan: 'Morao sam biti ljut da bih preživio...'

Allegri se dotaknuo i borbe za naslov prvaka. Milan trenutačno drži drugo mjesto na ljestvici, s bodom manje od vodećeg Intera, koji u 18 kola još nema nijedan remi.

- Ne vjerujem da će Inter završiti bez remija - rekao je Allegri pa nastavio:

- Granica za Scudetto bit će između 86 i 88 bodova. Juventus je jak, može osvojiti 50 bodova u nastavku. No, mi moramo gledati sebe.

