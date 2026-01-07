Allegri: Modrić je sjajan primjer mladima, a smiješno mi je kada krivo doda pa se naljuti...

Trener Milana Massimiliano Allegri održao je konferenciju za medije uoči utakmice 19. kola Serie A, u kojoj Rossoneri u četvrtak od 20.45 na San Siru dočekuju Genou. Susret će imati i poseban značaj za iskusnog stratega jer će mu to biti jubilarna 200. utakmica na klupi Milana. Allegri je najprije upozorio na kvalitetu protivnika, naglasivši da Genou ne smiju podcijeniti.

- Zabili su u posljednjih deset utakmica, imaju tehnički jako dobre igrače. Moramo im pristupiti s poštovanjem. Rezultati drugih momčadi dižu granicu za plasman u Ligu prvaka - rekao je trener Rossonera.

Poseban dio konferencije Allegri je posvetio Luki Modriću, kojeg je ponovno istaknuo kao uzor u profesionalnom smislu, osobito mlađim igračima.

- Nije to tehničko iznenađenje, nego strast, poniznost i ljubav prema nogometu. Smiješno mi je kako se naljuti kad pogriješi jedno dodavanje i odmah se ispriča. To je sjajan primjer mladim igračima, kako se ponaša jedan pravi profesionalac - izjavio je Allegri.

- Danas mladim igračima pažnju odvlače mnoge stvari. Modrić pokazuje što znači biti fokusiran i što znači voljeti ovaj sport.

Govoreći o aktualnoj situaciji u momčadi, Allegri se osvrnuo i na budućnost golmana Mikea Maignana.

- Klub radi na budućnosti. Maignan je važan, kao i ostali vrhunski igrači koje imamo. Naš cilj je završiti među četiri najbolja - poručio je.

Allegri se dotaknuo i borbe za naslov prvaka. Milan trenutačno drži drugo mjesto na ljestvici, s bodom manje od vodećeg Intera, koji u 18 kola još nema nijedan remi.

- Ne vjerujem da će Inter završiti bez remija - rekao je Allegri pa nastavio:

- Granica za Scudetto bit će između 86 i 88 bodova. Juventus je jak, može osvojiti 50 bodova u nastavku. No, mi moramo gledati sebe.