SPEKTAKL U NEVADI

Alvarez vs. Crawford, boksački sudar u Las Vegasu. Što je u igri, tko prenosi, koliko će zaraditi?

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Canelo i Crawford u meču stoljeća za apsolutnu titulu! Canelo brani sve pojaseve, Crawford lovi povijesni uspjeh. Zarada vrtoglava, a prijenos dostupan svima na Netflixu

Dvojica vodećih boksača današnjice, Saúl Canelo Álvarez (35) i Terence Bud Crawford (37), ući će u ring ovu nedjelju na stadionu Allegiant u Las Vegasu. Njihov okršaj, najavljen kao događaj "Jednom u životu", borba je za titulu apsolutnog prvaka u supersrednjoj kategoriji i ima značajne implikacije za nasljeđe oba borca. Prijenos je na Netflixu.

Ovaj meč, koji se održava pod okriljem saudijskog Riyadh Seasona i nove promotorske kuće Zuffa Boxing na čelu s Danom Whiteom, predstavlja susret dvojice boraca s vrha "pound-for-pound" ljestvica. Canelo, apsolutni prvak kategorije do 168 funti, stavlja na kocku sve svoje pojaseve (WBC, WBA, WBO, IBF) protiv neporaženog Crawforda, borca koji je već bio apsolutni prvak u dvije niže težinske kategorije.

Povijesni ulog: Crawfordov prelazak u višu kategoriju

Za Terencea Crawforda (41-0, 31 KO) ovaj meč predstavlja značajan izazov jer se penje dvije težinske kategorije kako bi se suprotstavio Canelu. Pobjedom bi postao prvi muški boksač u eri četiri pojasa koji je osvojio naslov apsolutnog prvaka u tri različite divizije, što bi bio povijesni uspjeh u sportu.

Za Canela (63-2-2, 39 KO), ovo je jedan od najiščekivanijih mečeva od poraza protiv Dmitrija Bivola 2022., kada se i sam okušao u poluteškoj kategoriji. Nakon niza pobjeda, meč protiv tehnički vještog i neporaženog Crawforda prilika je da obrani svoje titule protiv borca koji se smatra jednim od najboljih na svijetu.

- Ako ga pobijedim, nitko neće reći: 'Oh, pobijedio je Crawforda jer je Canelo dobar borac.' I on je 'pound-for-pound' velikan, ali je manji - izjavio je Canelo, svjestan percepcije razlike u veličini.

- Ali ako je novac pravi, zašto ne u ovom trenutku moje karijere?

Crawforda, s druge strane, vodi isključivo sportski motiv.

- Radim to zbog prilike, dušo, zbog nasljeđa. Nasljeđe nadmašuje novac," poručio je Crawford, potvrdivši da je prihvatio meč za honorar koji je višestruko manji od Canelovog.

Saul 'Canelo' Alvarez vs William Scull - Undisputed Super Middleweight Championship
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Koliko će zaraditi Álvarez i Crawford?

Prema procjenama, Canelo Álvarez zaradit će između 80 i 150 milijuna dolara, što ovaj meč svrstava među najisplativije u povijesti boksa koji ne uključuju Floyda Mayweathera. Terence Crawford osigurao je honorar od 10 milijuna dolara.

Kad počinje meč?

Glavni dio programa kreće u nedjelju u 2 ujutro po hrvatskom vremenu. Očekuje se da će Canelo i Crawford ući u ring oko 5.30.

  • Canelo Álvarez - Terence Crawford (za apsolutnu titulu u supersrednjoj kategoriji)
  • Christian Mbilli - Lester Martinez (za privremenu WBC titulu u supersrednjoj kategoriji)
  • Callum Walsh - Fernando Vargas Jr. (supervelter kategorija)
  • Mohammed Alakel - John Ornelas (laka kategorija)

Posebnu pažnju privlači okršaj neporaženih Christiana Mbillija (29-0) i Lestera Martineza (19-0), borba koja bi mogla odrediti sljedećeg izazivača za pobjednika glavnog meča. U sunaslovnoj borbi, irskog borca Calluma Walsha (14-0) testirat Fernando Vargas Jr. (17-0), sin bivšeg svjetskog prvaka.

Meč u Las Vegasu suprotstavit će dva različita stila i fizičke predispozicije. Glavno pitanje je hoće li Canelova snaga i iskustvo u višoj kategoriji biti presudni protiv manjeg izazivača, ili će Crawfordova tehnička vještina i brzina biti dovoljni za osvajanje povijesne treće apsolutne titule. Odgovor na to pitanje dat će isključivo borba u ringu.

Gdje gledati prijenos?

Događaj će biti globalno dostupan putem streaming servisa Netflix, bez dodatne pay-per-view naplate, što ga čini jednim od najpristupačnijih boksačkih događaja posljednjih godina.

