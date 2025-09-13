Canelo i Crawford u meču stoljeća za apsolutnu titulu! Canelo brani sve pojaseve, Crawford lovi povijesni uspjeh. Zarada vrtoglava, a prijenos dostupan svima na Netflixu
Alvarez vs. Crawford, boksački sudar u Las Vegasu. Što je u igri, tko prenosi, koliko će zaraditi?
Dvojica vodećih boksača današnjice, Saúl Canelo Álvarez (35) i Terence Bud Crawford (37), ući će u ring ovu nedjelju na stadionu Allegiant u Las Vegasu. Njihov okršaj, najavljen kao događaj "Jednom u životu", borba je za titulu apsolutnog prvaka u supersrednjoj kategoriji i ima značajne implikacije za nasljeđe oba borca. Prijenos je na Netflixu.
Ovaj meč, koji se održava pod okriljem saudijskog Riyadh Seasona i nove promotorske kuće Zuffa Boxing na čelu s Danom Whiteom, predstavlja susret dvojice boraca s vrha "pound-for-pound" ljestvica. Canelo, apsolutni prvak kategorije do 168 funti, stavlja na kocku sve svoje pojaseve (WBC, WBA, WBO, IBF) protiv neporaženog Crawforda, borca koji je već bio apsolutni prvak u dvije niže težinske kategorije.
Povijesni ulog: Crawfordov prelazak u višu kategoriju
Za Terencea Crawforda (41-0, 31 KO) ovaj meč predstavlja značajan izazov jer se penje dvije težinske kategorije kako bi se suprotstavio Canelu. Pobjedom bi postao prvi muški boksač u eri četiri pojasa koji je osvojio naslov apsolutnog prvaka u tri različite divizije, što bi bio povijesni uspjeh u sportu.
Za Canela (63-2-2, 39 KO), ovo je jedan od najiščekivanijih mečeva od poraza protiv Dmitrija Bivola 2022., kada se i sam okušao u poluteškoj kategoriji. Nakon niza pobjeda, meč protiv tehnički vještog i neporaženog Crawforda prilika je da obrani svoje titule protiv borca koji se smatra jednim od najboljih na svijetu.
- Ako ga pobijedim, nitko neće reći: 'Oh, pobijedio je Crawforda jer je Canelo dobar borac.' I on je 'pound-for-pound' velikan, ali je manji - izjavio je Canelo, svjestan percepcije razlike u veličini.
- Ali ako je novac pravi, zašto ne u ovom trenutku moje karijere?
Crawforda, s druge strane, vodi isključivo sportski motiv.
- Radim to zbog prilike, dušo, zbog nasljeđa. Nasljeđe nadmašuje novac," poručio je Crawford, potvrdivši da je prihvatio meč za honorar koji je višestruko manji od Canelovog.
Koliko će zaraditi Álvarez i Crawford?
Prema procjenama, Canelo Álvarez zaradit će između 80 i 150 milijuna dolara, što ovaj meč svrstava među najisplativije u povijesti boksa koji ne uključuju Floyda Mayweathera. Terence Crawford osigurao je honorar od 10 milijuna dolara.
Kad počinje meč?
Glavni dio programa kreće u nedjelju u 2 ujutro po hrvatskom vremenu. Očekuje se da će Canelo i Crawford ući u ring oko 5.30.
- Canelo Álvarez - Terence Crawford (za apsolutnu titulu u supersrednjoj kategoriji)
- Christian Mbilli - Lester Martinez (za privremenu WBC titulu u supersrednjoj kategoriji)
- Callum Walsh - Fernando Vargas Jr. (supervelter kategorija)
- Mohammed Alakel - John Ornelas (laka kategorija)
Posebnu pažnju privlači okršaj neporaženih Christiana Mbillija (29-0) i Lestera Martineza (19-0), borba koja bi mogla odrediti sljedećeg izazivača za pobjednika glavnog meča. U sunaslovnoj borbi, irskog borca Calluma Walsha (14-0) testirat Fernando Vargas Jr. (17-0), sin bivšeg svjetskog prvaka.
Meč u Las Vegasu suprotstavit će dva različita stila i fizičke predispozicije. Glavno pitanje je hoće li Canelova snaga i iskustvo u višoj kategoriji biti presudni protiv manjeg izazivača, ili će Crawfordova tehnička vještina i brzina biti dovoljni za osvajanje povijesne treće apsolutne titule. Odgovor na to pitanje dat će isključivo borba u ringu.
Gdje gledati prijenos?
Događaj će biti globalno dostupan putem streaming servisa Netflix, bez dodatne pay-per-view naplate, što ga čini jednim od najpristupačnijih boksačkih događaja posljednjih godina.
