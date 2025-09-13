Alvarez vs. Crawford, boksački sudar u Las Vegasu. Što je u igri, tko prenosi, koliko će zaraditi?

Dvojica vodećih boksača današnjice, Saúl Canelo Álvarez (35) i Terence Bud Crawford (37), ući će u ring ovu nedjelju na stadionu Allegiant u Las Vegasu. Njihov okršaj, najavljen kao događaj "Jednom u životu", borba je za titulu apsolutnog prvaka u supersrednjoj kategoriji i ima značajne implikacije za nasljeđe oba borca. Prijenos je na Netflixu.

Ovaj meč, koji se održava pod okriljem saudijskog Riyadh Seasona i nove promotorske kuće Zuffa Boxing na čelu s Danom Whiteom, predstavlja susret dvojice boraca s vrha "pound-for-pound" ljestvica. Canelo, apsolutni prvak kategorije do 168 funti, stavlja na kocku sve svoje pojaseve (WBC, WBA, WBO, IBF) protiv neporaženog Crawforda, borca koji je već bio apsolutni prvak u dvije niže težinske kategorije.

Povijesni ulog: Crawfordov prelazak u višu kategoriju

Za Terencea Crawforda (41-0, 31 KO) ovaj meč predstavlja značajan izazov jer se penje dvije težinske kategorije kako bi se suprotstavio Canelu. Pobjedom bi postao prvi muški boksač u eri četiri pojasa koji je osvojio naslov apsolutnog prvaka u tri različite divizije, što bi bio povijesni uspjeh u sportu.

Za Canela (63-2-2, 39 KO), ovo je jedan od najiščekivanijih mečeva od poraza protiv Dmitrija Bivola 2022., kada se i sam okušao u poluteškoj kategoriji. Nakon niza pobjeda, meč protiv tehnički vještog i neporaženog Crawforda prilika je da obrani svoje titule protiv borca koji se smatra jednim od najboljih na svijetu.

- Ako ga pobijedim, nitko neće reći: 'Oh, pobijedio je Crawforda jer je Canelo dobar borac.' I on je 'pound-for-pound' velikan, ali je manji - izjavio je Canelo, svjestan percepcije razlike u veličini.

- Ali ako je novac pravi, zašto ne u ovom trenutku moje karijere?

Crawforda, s druge strane, vodi isključivo sportski motiv.

- Radim to zbog prilike, dušo, zbog nasljeđa. Nasljeđe nadmašuje novac," poručio je Crawford, potvrdivši da je prihvatio meč za honorar koji je višestruko manji od Canelovog.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Koliko će zaraditi Álvarez i Crawford?

Prema procjenama, Canelo Álvarez zaradit će između 80 i 150 milijuna dolara, što ovaj meč svrstava među najisplativije u povijesti boksa koji ne uključuju Floyda Mayweathera. Terence Crawford osigurao je honorar od 10 milijuna dolara.

Kad počinje meč?

Glavni dio programa kreće u nedjelju u 2 ujutro po hrvatskom vremenu. Očekuje se da će Canelo i Crawford ući u ring oko 5.30.

Canelo Álvarez - Terence Crawford (za apsolutnu titulu u supersrednjoj kategoriji)

Christian Mbilli - Lester Martinez (za privremenu WBC titulu u supersrednjoj kategoriji)

Callum Walsh - Fernando Vargas Jr. (supervelter kategorija)

Mohammed Alakel - John Ornelas (laka kategorija)

Posebnu pažnju privlači okršaj neporaženih Christiana Mbillija (29-0) i Lestera Martineza (19-0), borba koja bi mogla odrediti sljedećeg izazivača za pobjednika glavnog meča. U sunaslovnoj borbi, irskog borca Calluma Walsha (14-0) testirat Fernando Vargas Jr. (17-0), sin bivšeg svjetskog prvaka.

Meč u Las Vegasu suprotstavit će dva različita stila i fizičke predispozicije. Glavno pitanje je hoće li Canelova snaga i iskustvo u višoj kategoriji biti presudni protiv manjeg izazivača, ili će Crawfordova tehnička vještina i brzina biti dovoljni za osvajanje povijesne treće apsolutne titule. Odgovor na to pitanje dat će isključivo borba u ringu.

Gdje gledati prijenos?

Događaj će biti globalno dostupan putem streaming servisa Netflix, bez dodatne pay-per-view naplate, što ga čini jednim od najpristupačnijih boksačkih događaja posljednjih godina.