Amazon snimio dokumentarac o Novaku Đokoviću. Evo kad izlazi

Prime Video je objavio kako 20. kolovoza stiže dugoočekivani dokumentarni film o jednom od najvećih tenisača svih vremena, Novaku Đokoviću (39). Pod nazivom "Novak Đoković: Zimski vuk", film obećava do sada neviđen i intiman uvid u život, karijeru te složenu osobnost srpskog tenisača. Režiju potpisuje Jason Hehir, autor proslavljenog serijala o Michaelu Jordanu "Posljednji ples", a

Dokumentarac se bavi onim što pokreće ovog jedinstvenog natjecatelja, skidajući slojeve s čovjeka stvorenog u izvanrednim okolnostima. Đoković je odrastao usred sukoba i financijskih poteškoća, dok je obitelj žrtvovala apsolutno sve za njegovu karijeru. Kada se probio na profesionalnu scenu, nije dočekan raširenih ruku, već s otporom.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Publika ga je doživljavala kao nepoželjnog uljeza koji narušava obožavano rivalstvo Federera i Nadala, koje su navijači već uzdigli na mitsku razinu. Tamo gdje su se njegovi prethodnici ponašali s odmjerenom gracioznošću, Đoković je bio sirov, strastven i nefiltriran. Igrač koji je svaku emociju nosio na rukavu i čiji ga je intenzitet dovodio u sukob s publikom.

​- Tenis mi je dao toliko mnogo, ali najveće bitke nikada se nisu vodile samo na terenu. Ovaj dokumentarac govori o trenucima koje ljudi nisu vidjeli, sumnjama, odricanjima i radu na stalnom evoluiranju izvan priče za koju mnogi misle da je poznaju. Ponosan sam što mogu podijeliti ovu stranu svog života sa svojom obitelji, timom, prijateljima i navijačima koji su me podržavali cijelo vrijeme - poručio je Đoković, dodavši kako je proces snimanja bio dug i kompleksan.

Projekt je, naime, započet još 2017. godine, no došlo je do promjene redatelja i tima prije nego što se Hehir uključio. I sam Đoković je priznao da je pomalo nervozan i zabrinut zbog reakcije javnosti, jer je iznimno teško sažeti cijeli život i karijeru u devedeset minuta.

Foto: Antonio Ahel

Kroz ekskluzivni pristup iza kulisa velikih turnira, njegovih intenzivnih treninga i opuštenijih trenutaka kod kuće s obitelji i prijateljima, film nudi dosad neviđen i otkrivajući pogled na Đokovićev svijet. U njemu govore i njegova supruga Jelena, članovi obitelji te vodeće ličnosti iz svijeta tenisa, uključujući Rafaela Nadala, Andrea Agassija, Petea Samprasa, Borisa Beckera i Jima Couriera.

Beograd: Novak Đoković pratio utakmicu KK Crvena zvezda i KK Alba Berlin | Foto: Bane T. Stojanovic/ATA Images/PIXSELL