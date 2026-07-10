Đoković nakon poraza od Sinnera: Čovjek me raznio, to je realnost koju moram prihvatiti

Jannik Sinner plasirao se u finale Wimbledona nakon uvjerljive pobjede protiv Novaka Đokovića. Prvi tenisač svijeta svladao je srpskog velikana 6-4, 6-4, 6-4. Sinner je od početka do kraja kontrolirao ritam meča. Talijanu je bio dovoljan po jedan break u svakom setu, a na vlastitom servisu djelovao je gotovo nedodirljivo. Đokoviću je dopustio samo jednu break-loptu, i to tek duboko u trećem setu.

Đoković je u 15 Sinnerovih servis-gemova osvojio samo 17 poena na reternu, dok je Talijan završio susret sa 16 aseva, 40 winnera i samo 15 neprisiljenih pogrešaka. Imao je 13 break-lopti, tri je iskoristio i bez većih problema zaključio meč u tri seta.

Nakon poraza Đoković nije tražio izgovore. Priznao je da je Sinner bio bolji i odbacio tvrdnju da mu je nedostajalo natjecateljskog žara.

- Niste u pravu! Ne znam što sam mogao drukčije. Čovjek me raznio, bio je dominantan, mnogo bolji od mene... Ja sam uvijek natjecateljski nastrojen i dajem sve od sebe, makar vama možda izgleda drukčije. Htio sam osvojiti ovo natjecanje. Razočaran sam, ali moram priznati da je s druge strane stajao bolji suparnik. Ništa si ne predbacujem. U prošlom kolu protiv Augera-Aliassimea dokazao sam u pet setova da mogu igrati na najvišoj razini. Sada sam izgubio od najboljeg, to je realnost koju moram prihvatiti. Mučio sam se, nisam ga mogao pratiti.

Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Srpski tenisač svjestan je da se u ovoj fazi karijere mora drukčije nositi s očekivanjima. I dalje se želi natjecati na najvećoj sceni, ali priznaje da mu borba s mlađim igračima postaje sve zahtjevnija.

- Prošle godine došao sam do četiri polufinala, ove godine igrao sam jedno finale i polufinale. Za 99 posto tenisača to su jako dobri rezultati na Grand Slam turnirima, ali za mene to nije dovoljno dobro. Ja sam i blagoslovljen i proklet, jer uvijek se od mene očekuje najviše. Borim se sam sa sobom, govorim si da je izvrsno što se uopće mogu nadmetati s mlađim tenisačima na ovoj razini. Istodobno, imam i najviša očekivanja od samog sebe. To je jedna unutarnja borba... Moram biti malo skromniji, ne mogu očekivati isto što i prije 20 godina - poručio je pa dodao:

- I dalje uživam u turnirima, ali manje uživam u onim tjednima prije turnira. Stalno prolazim kroz bolne situacije, iako sam se, fizički gledano, na ovom turniru držao bolje nego na ostalima. Hoću li se iduće godine vratiti na Wimbledon? Volio bih, ali vidjet ćemo.

Đoković je nakon poraza govorio i o sve češćim pitanjima o 25. Grand Slam naslovu. Posljednji Grand Slam osvojio je na US Openu 2023. godine, a ove je sezone zaustavljen u finalu Australian Opena i u polufinalu Wimbledona. Ipak, poručio je da ga stalni pritisak oko nove velike titule sve više opterećuje.

- To nije krajnji cilj. Mnogi mi stvaraju pritisak, neki ljudi iz mog najbližeg kruga, a i mediji... I ja želim 25. naslov, ali to nije konačni cilj. Počelo me to malo živcirati. Stavimo stvari u perspektivu. Kao da ja sam sebi nisam dovoljan, kao da 24 naslova nije dovoljno, nego mora biti 25. Kao da 400 tjedana na prvom mjestu nije dobro, nego ih mora biti 1000 - rekao je Đoković i dodao:

- Moramo biti zahvalni. Muka mi je od priče o tome kada će doći taj 25. naslov. Možda nikada ni ne dođe. Ne bih rekao da mi je to krajnji cilj, ali cilj jest da se najbolje pripremim i da budem u vrhunskoj formi za Grand Slamove.

Foto: Ben Whitley/PRESS ASSOCIATION

Đoković je naglasio da ne zna koliko će još trajati njegova karijera i zamolio javnost da poštuje njegove odluke.

- Mogao sam osvojiti još pet Grand Slamova u mečevima koje sam imao u svojim rukama, ali isto tako sam mogao izgubiti neka finala koja sam na kraju uspio izvući. Ne znam koliko će sve ovo trajati. Volio bih da ljudi poštuju moj izbor i ne pritišću me pitanjima o mirovini i tom 25. naslovu, nego da jednostavno poštuju moje odluke - zaključio je.

Sinner je nakon velike pobjede pokazao poštovanje prema Đokoviću i naglasio koliko mu znači plasman u finale najposebnijeg turnira.

- Nevjerojatan meč i odlična atmosfera. Ovo je najposebniji turnir i jedva čekam finale. Đoković je još uvijek prava inspiracija za mene i novu generaciju. Još uvijek je nevjerojatan, protiv njega nikada nije lako. Pokušao sam biti agresivan i ostati smiren na servisu, danas sam sve odradio kako treba.

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Talijan će u finalu igrati protiv Alexandera Zvereva, koji je u tri seta zaustavio britansku senzaciju Arthura Feryja. Đoković se osvrnuo i na taj meč te podsjetio na Gorana Ivaniševića.

- Fery je izgradio lijepu priču, ali Goran Ivanišević ipak ostaje jedini osvajač Wimbledona s pozivnicom. Ne znam što Feryja čeka u budućnosti, Zverev je u ovom trenu prejak za njega.