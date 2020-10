''Ljudi, danas se to dogodilo. Kona\u010dno sam prona\u0161la majicu zbog koje je \u010dak i meni neugodno s obzirom na to koliko otkriva. Odradila sam jedan zamah i brzo odjenula nazad jaknu'' - napisala je na svom Instagram profilu.

<p>Bivša profesionalna golferica, <strong>Paige Spiranac (27)</strong> pokazala je na društvenim mrežama da još uvijek zna znanje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Spiranac tehnicira s golf lopticom</strong></p><p>Američkoj golferici hrvatskog podrijetla nije strano hvalisanje svojom figurom pa je svojih 2,9 milijuna pratitelja počastila novim videom. </p><p>Atraktivna plavuša, privukla je pažnju u majici toliko dubokog proreza da su joj grudi skoro ispale dok je udarala lopticu. </p><p>''Ljudi, danas se to dogodilo. Konačno sam pronašla majicu zbog koje je čak i meni neugodno s obzirom na to koliko otkriva. Odradila sam jedan zamah i brzo odjenula nazad jaknu'' - napisala je na svom Instagram profilu.</p><p>Spiranac se inače bavi i modelingom, a golfom se profesionalno počela baviti 2015. godine nakon što je diplomirala na Sveučilištu u San Diegu. Odrasla je u Scottsdaleu u Arizoni, gdje je i započela studij, no ubrzo se prebacila na Sveučilište u San Diegu. </p><p>Nakon što je 2015. godine objavljen članak o mladoj golferici na podcastu 'Total Frat Move', u samo dva dana, broj pratitelja joj se povećao s deset tisuća na nevjerojatnih sto tisuća.</p><p>Njezin savršen izgled ostavlja bez daha, stoga nije previše iznenađujuće što objavama na Instagramu broj njezinih obožavatelja raste iz dana u dan.</p>